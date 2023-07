So schmeckt der Sommer bei den Wolfsburger Landfrauen

Wie schmeckt der Sommer bei den Landfrauen? Welche kulinarischen Impulse für Grillabende oder Picknickkörbe haben sie in petto? Diesen Fragen sind wir beim Küchen-Treffen mit Landfrauen nachgegangen, deren Leidenschaft das Kochen ist. Unter Regie von Sigrid Weinkauf, die beim Landfrauenverein Vorsfelde und Umgebung den Vorsitz führt, wurden für die Wolfsburger Nachrichten sommerliche Schmankerl zubereitet.

So gelingt der Nudelsalat

Schauplatz des Geschehens war Weinkaufs Küche in Vorfelde. Die Teigwaren für den Nudelsalat, mit dem sie bislang immer und überall punkten konnte, hatte Weinkauf bereits am Vorabend gekocht. Die Dressing-Marinade war ebenfalls ein Vortagsprodukt. „Die Nudeln kommen heiß hinein und ziehen so über Nacht perfekt durch.“

Das ist mehr als die halbe Miete. Frisch dazu kommen noch Rauke, Kirschtomaten, Parmesan und bei unserer Variante in Streifen geschnittene Salami. „Dieser Salat ist ein Alleskönner“, berichtete die 72-Jährige. „Die Salami ist der Sattmacher, auf den ich verzichte, wenn ich den Nudelsalat als Grill-Beilage zubereitete. Weinkauf mag es richtig scharf. Wenn es nach ihr geht und keine Gäste am Tisch sitzen, kommt zusätzlich Chili aus dem eigenen Garten in den Salat. „Ich bin eine echte Chili-Tante“, berichtete sie. „Ich schnippele die Chili-Schoten samt Samen in den Salat.“

Beilage beim Grillen oder Proviant im Picknickkorb

Auch ohne Zugabe von Chilis ist der Salat, den wir unter Weinkaufs geschulten Blicken nur noch tischfertig machen, geschmacklich ein Hit. Die Nudeln sind eine Spur fester als bissfest. Weinkaufs Formel für das Kochen von Nudeln für Salate lautet: Die Angabe auf der Packung minus zwei Minuten. Um auf Nummer sicher zu gehen, wird stets nach Probenudeln gefischt. Und: „Wenn man die Nudeln härter isst, bleibt man länger satt“, sagte Weinkauf. Dass da etwas dran ist, haben Studien bewiesen.

Als nächste Aufgabe stand das Schnippeln von Paprika für den Gemüsesalat auf dem Programm. Währenddessen schnitt Bärbel Labatz (79) von der Ortsgruppe Nordsteimke den Zucchinikuchen auf, denn sie eine halbe Stunde zuvor aus dem Ofen geholt hatte. Wer es nicht besser weiß, käme nie auf die Idee, dass im Teig 500 Gramm geraspelte Zucchini verarbeitet wurde. Mit Zimt und gehackten Nüssen, lecker, locker, fluffig, süß- aber nicht zu süß. Ob Zucchinikuchen oder Nudelsalat, beides eignet sich perfekt als Beilage und Dessert beim Grillen oder als Proviant im Picknickkorb.

Landfrauen suchen junge Mitstreiterinnen

Der Landfrauenverein Vorfelde und Umgebung hat 504 Mitglieder, die in 18 Dörfern um Wolfsburg herum zu Hause und in ebenso vielen Ortsgruppen organisiert sind. Die Mitglieder zählen derzeit größtenteils zur Generation 50plus. „Unser Programm wäre auch für jüngere Frauen interessant, und wir würden uns sehr freuen, wenn sie uns für sich entdecken würden“, sagte Weinkauf. Auch wenn die Landfrauen bei lokalen Festen immer wieder die erste Adresse als Kuchenbäckerinnen sind, möchten die Damen nicht darauf reduziert werden. Ihr buntes Kursprogramm beinhaltet Kurzreisen, Ausflüge sowie Vorträge zu politischen, gesellschaftlichen und gesundheitlichen Themen.

Die Rezepte zum Nachkochen

Sigrids Nudelsalat

Zutaten: 250 g Nudeln (Penne), 250 g Kirschtomaten, 100 g Rauke, 125 g Salami, 80 g Parmesan. Für das Dressing/die Vinaigrette: 1 Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer, 1 EL grobkörniger Senf, 6 EL Weißweinessig, 8 EL Olivenöl, 1 EL Honig, 1 EL grüner Pfeffer.

Zubereitung: Knoblauch pellen, hacken und mit allen anderen Dressing-Zutaten vermengen. Nudeln bissfest kochen, abgießen, heiß mit der Vinaigrette mischen und abkühlen lassen. Tomaten halbieren, Rauke waschen, Salami in Scheiben schneiden und alles unter die Nudeln mengen. Parmesan reiben und über den Salat streuen.

Bärbels Zucchinikuchen

150 g weiche Butter, 250 g Rohrzucker, 1 Vanillezucker, 4 Eier zu einem Teig verarbeiten. 125 g Weizenmehl, 125 g Dinkelmehl, 200 g gehackte Wal- oder Haselnüsse, 1 Backpulver, 1TL Zimt und 500 g geraspelte Zucchini nacheinander hinzugeben und zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten. Auf einem Blech oder in einer Kastenform bei 180 Grad etwa 50 Minuten backen.

