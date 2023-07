500.000 Euro für Wolfsburgs Städtebau

Die Stadt Wolfsburg erhält aus dem aktuellen Städtebauförderprogramm des Landes eine Förderung von 500.000 Euro. Dies teilt die Wolfsburger Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer (SPD) mit. Sie habe diese Information aus dem zuständigen Wirtschaftsministerium erfahren, heißt es in einer Pressemitteilung von Glosemeyer.

Land und Bund unterstützen zukunftsfähigen Städtebau

Mit dem Geld unterstützten das Land Niedersachsen und der Bund städtebauliche Maßnahmen, die Kommunen noch lebenswerter und zukunftsfähiger machen. „Ich freue mich sehr, dass wir mit den zugesagten Mitteln die Sanierung des Handwerkerviertels weiter vorantreiben können. Schritt für Schritt wird das Handwerkerviertel in der westlichen Innenstadt so ein attraktiver Stadtteil“, wird Glosemeyer in der Mitteilung zitiert.

Und weiter: „Diese Baumaßnahme verschönert nicht nur das Stadtbild, sondern leistet auch einen Beitrag zum Klimaschutz“, so Glosemeyer. Gerade mit Blick auf die immer höheren Temperaturen in den Sommermonaten könne so ein wichtiger Beitrag geleistet werden.

Bislang wurden 393.000 Euro eingesetzt

Für die Landespolitikerin könne die Stadt auf diese Weise noch lebenswerter gestaltet werden: „Land und Bund investieren gemeinsam in unsere Stadt, damit wir auch zukünftig Teil einer lebenswerten Stadt sein können. Bisher wurden schon rund 393.000 Euro eingesetzt, wovon etwa 215.000 Euro aus dem Topf der Städtebauförderung stammen. Nun setzen wir die erfolgreiche Sanierung weiter fort.“

Landesweit würden insgesamt 109,5 Millionen Euro investiert. Neben der optischen Attraktivität der Städte und Gemeinden solle beispielsweise auch die Umwandlung von leerstehenden Gewerbegebäuden in Wohnungen gefördert werden. Bei allen Projekten müsse der Klimaschutz ein wesentlicher Bestandteil sein, heißt es abschließend.

