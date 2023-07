Wolfsburgs Erdbeer-Saison 2023 - eine Bilanz

Elke Möngler kann im Hofladen in den Steimker Gärten am Quartiersplatz noch reichlich Erdbeeren anbieten.

Die Erdbeere - die Königin unter den Beeren - ist bei den Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern vor allem in den Sommermonaten beliebt. Egal ob in Marmelade, auf dem Kuchen, im Eis oder als Dessert beim Picknick - die süße leckere Frucht ist ein willkommener Gaumenschmaus für zwischendurch. Eine Wohltat. Kein Wunder, dass über diese Beere viel berichtet wird. Jetzt neigt sich die Erdbeersaison jedoch dem Ende entgegen. Die Erdbeerfelder rund um Wolfsburg sind so gut wie abgeerntet. Wie lief die Saison? Waren die Kundinnen und Kunden zufrieden? Wir haben bei den Erdbeer-Anbieterinnen und -Anbietern nachgefragt.

„Ich bin zufrieden mit der diesjährigen Erdbeersaison“, sagt Heike Schulze vom Erdbeerfeld Jembke-Brackstedt, das regelmäßig gut besucht war. Da das Wetter etwas zu heiß für die saisonale Frucht war, waren die Erdbeeren schnell abgereift. Von der Hitze abschrecken ließen sich die Erdbeer-Liebhaber aber nicht. „Wir haben sehr viele Stammkunden, aber es kamen auch sehr viele neue Kundinnen und Kunden in diesem Jahr zu uns aufs Feld“, freute sich Schulze, die einen wachsenden Trend zum Selbstpflücken und zur Selbstversorgung sehe. Vor allem vormittags haben die Feldbesucherinnen und -besucher größere Mengen gepflückt, da sie die Beeren tagsüber noch verarbeiten wollten. Manche haben, so hat es Schulze beobachtet, sogar für die gesamte Nachbarschaft gepflückt. Am Nachmittag kamen dann viele junge Paare, aber auch Familien, die das Pflücken eher als Event angesehen haben. Und an heißen Tagen war das Feld sogar bis 19.30 Uhr besucht.

Da sich durch die Hitze die Erntezeit verkürzt habe, ist das Erdbeerfeld mittlerweile geschlossen. Zumindest für dieses Jahr. Denn späte Sorten bietet Schulze nicht an. „Im Großen und Ganzen waren wir zufrieden. Das Team passte, wir hatten viele tolle Kundinnen und Kunden vor Ort“, resümiert Schulze.

Da war das Erdbeerfeld zwischen Brackstedt und Jembke noch nicht abgeerntet. Heike Schulze zeigt, wie man Erdbeeren pflückt. Foto: regios24/Lars Landmann

Frühe und späte Erdbeer-Sorten bei Papes Gemüsegarten

Frühe und späte Sorten gibt es bei Papes Gemüsegarten. Schon Ende April konnten hier die ersten Erdbeeren gepflückt werden. Zwar ist das Erdbeerfeld in Ehmen bereits abgeerntet, der Hofladen in den Steimker Gärten hat dienstags, donnerstags und samstags aber noch von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Dort bekommen Kundinnen und Kunden auch noch reichlich Erdbeeren. „Wir haben in diesem Jahr schon mit steigenden Kosten zu tun“, sagt Olaf Puls, Inhaber von Papes Gemüsegarten. Immerhin sind unter anderem die Kosten für die Verpackungen, der Mindestlohn sowie die Energiekosten gestiegen. „Die meisten Kunden haben da vollstes Verständnis für“, freut sich Puls.

So langsam neigt sich die Erdbeer-Saison dem Ende entgegen. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Die Erdbeere - eine gute Alternative zu Apfel und Birne

Die Erdbeere sei vor allem ein guter Lückenfüller für die Zeit, in der es keine Äpfel und Birnen gibt, weiß Puls. Immerhin sei sie sehr vielseitig einsetzbar. Waren Kundinnen und Kunden unter der Woche froh, die Schalen aus Zeitgründen bereits gefüllt kaufen zu können, nahmen sie sich am Wochenende die Zeit, um die Beeren selbst zu pflücken - und nebenbei zu verspeisen.

Werden die Erdbeeren noch häufig für selbstgemachte Marmelade gekauft? Dieser Trend geht laut Puls zurück. Zwar gebe es noch Kundinnen und Kunden, die aus ihrer Ernte Marmelade kochen, aber es sei weniger geworden. Schließlich seien heutzutage die Lagermöglichkeiten wie beispielsweise Keller nicht mehr so wie früher vorhanden.

Elke Möngler (links) verkauft der Kundin U. Schmidt eine Schale Erdbeeren. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Hitze und Trockenheit schränkt Ernte bei Erdbeer Gummert ein

Auch Erdbeer Gummert hatte in diesem Jahr eine frühe Ernte - dank der Folientunnel, in denen die Beeren reifen. Anfang Mai öffneten die Verkaufsstände, die Felder zum Selbstpflücken starteten schließlich Ende Mai in die Saison. Was anfänglich nach einer guten Ernte aussah - den kalten Nächten und warmen Tagen im Mai sei Dank - endete schnell in einer Zeit geplagt von Hitze und Trockenheit. „Wir haben keine Wasseranschlüsse an unseren Feldern, daher konnten wir unsere Pflanzen nicht beregnen“, erklärt Klaus-Dieter Gummert. Anders sah es in Reislingen aus. Da die Plantage in der Nähe eines Brunnens ist, konnten die Pflanzen hier bewässert werden. „Hier haben wir ungefähr 10.000 Kilogramm Erdbeeren verkauft“, sagt Gummert, der sich auch in diesem Jahr über seine Stammkundschaft gefreut habe.

