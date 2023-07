ASAP Wolfsburg hat neuen Geschäftsführer

Gernot Joswig (49) verstärkt ab sofort als Geschäftsführer am ASAP Standort Wolfsburg das Management der ASAP-Gruppe, teilt ASAP mit. Zunächst werde er gemeinsam mit Thomas Martens (58), Geschäftsführer der ASAP Engineering GmbH Wolfsburg, die Geschäftsleitung des Standorts weiterführen. Mit Fokus auf sein Privatleben werde Thomas Martens bis Ende dieses Jahres nach über zehn erfolgreichen Jahren als Geschäftsführer am Standort Wolfsburg seine Tätigkeit bei der ASAP-Gruppe beenden.

Leistungsangebot erweitert

Unter Thomas Martens, der die ASAP Engineering GmbH Wolfsburg seit Januar 2013 leitet, habe sich die Mitarbeiterzahl von 20 auf aktuell 350, und damit zu einem der größten Standorte der ASAP Gruppe, entwickelt. Unter seiner Führung sei das Leistungsangebot stetig erweitert und an die aktuellen Markterfordernisse angepasst worden. Diese Entwicklungen würden künftig zunächst gemeinsam mit Gernot Joswig, der seit dem 16. Januar 2023 als CTO bei der ASAP Gruppe tätig ist, in geschäftsführender Funktion weiter vorangetrieben.

Bis zum Austritt von Thomas Martens werde Gernot Joswig primär die operativen Bereiche Elektrik/Elektronik und Softwareentwicklung verantworten. Alle weiteren Themen würden in den kommenden Monaten von Thomas Martens an Gernot Joswig übergeben. „Ich blicke mit Stolz darauf zurück, wie sich der ASAP Standort Wolfsburg aber auch die gesamte ASAP Gruppe in den vergangenen Jahren entwickelt haben und schätze mich glücklich, dass ich diese Entwicklung begleiten und mit vorantreiben konnte“, so Thomas Martens.

Joswig gründete bereits zwei IT-Unternehmen

Gernot Joswig hat über 30 Jahre Erfahrung in der IT, mehr als 20 Jahre davon in der Automotive Branche, und hat im Laufe seines bisherigen beruflichen Werdegangs zwei IT/Engineering Unternehmen gegründet und geleitet. Als Mitgründer der ITConcepts Automotive GmbH war Joswig nach dem Verkauf des Unternehmens zuletzt als deren geschäftsführender Gesellschafter tätig. „Die Entwicklung und das Wachstum der ASAP Gruppe seit ihrer Gründung sind beeindruckend, und ich will meinen Beitrag dazu leisten, die Erfolgsgeschichte ASAP weiterzuschreiben“, so Gernot Joswig. „Viele der neuen Kollegen und Kolleginnen an den ASAP-Standorten konnte ich in den letzten Monaten bereits persönlich kennenlernen, und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und die neue Herausforderung“, wird er zitiert.

