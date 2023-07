Wolfsburg Am Samstag tritt Nico Santos in der Wolfsburger Autostadt auf. Vorab hat er sich auch zu anderen Stars des Sommerfestivals geäußert.

Nico Santos wird am Samstag, 22. Juli, in der Wolfsburger Autostadt auf der Bühne stehen.

Konzert in Wolfsburg

Konzert in Wolfsburg Das sagt Nico Santos vor seinem Auftritt in der Autostadt

Unter dem Motto „Summer in the Autocity“ lädt die Autostadt in Wolfsburg seit dem 7. Juli zum Sommerfestival ein. Insgesamt 22 nationale und internationale Künstler geben während des Festivals Live-Konzerte auf zwei Bühnen

Am Samstagabend ist Nico Santos an der Reihe. Um 19 Uhr beginnt sein ausverkauftes Konzert in der Autostadt. Vorher hat der Sänger der Autostadt-Unternehmenskommunikation ein Interview gegeben. Darin verrät der The-Voice-of-Germany-Coach, dass er immer schon den Wunsch hatte, Musiker zu werden: Seit er drei Jahre alt war, habe er davon geträumt.

Das Konzert von Nico Santos in Wolfsburg ist ausverkauft

„Und diesen Traum konnte ich, Gott sei Dank, verwirklichen“, erklärt Santos in dem Interview. „Ich denke, das hat maßgeblich damit zu tun, dass meine Eltern mir die Liebe zur Musik in die Wiege gelegt haben, dass sie immer mit mir Musik gemacht haben, mich auch immer unterstützt haben und quasi das Gleiche für mich wollten, was sie auch hatten. Und das ist ganz viel Musik zu machen sowie mit vielen tollen Künstlerinnen und Künstlern zusammenzuarbeiten. Das ist ein ganz großer Teil von mir und deswegen freue ich mich und kann ehrlicherweise sagen: Ich hatte nie einen Plan B.“





Außerdem erzählt Nico Santos, dass er versucht hat, jedes Musikgenre mal auszuprobieren. Bei allen habe es noch nicht geklappt. „Ich glaube, so richtigen Jazz habe ich noch nicht gemacht oder Sachen wie Heavy Metal habe ich auch noch nicht ausprobiert“, so der 30-Jährige. Es gehe darum, sich immer wieder von neuen Sounds inspirieren zu lassen. „Ich glaube, so ist Musik sehr weit gekommen. Es gibt eigentlich gar nichts, wo ich sagen würde, das würde ich auslassen, sondern alles, was eine Herausforderung ist, würde ich immer wieder aufs Neue ausprobieren.“

Sarah Connor gab Nico Santos am Anfang seiner Karriere Tipps

Auf die Frage, wie er andere Künstlerinnen und Künstler des Sommerfestivals beschreiben würde und was ihre Auftritte einzigartig mache, gerät Nico Santos ins Schwärmen. Sarah Connor, Johannes Oerding, Max Giesinger, LEA und Clueso seien „super wichtige Personen“ in seinem Leben geworden, beziehungsweise sogar richtige Freunde. Sarah Connor sei eine der ersten Künstlerinnen gewesen, mit denen er gearbeitet habe. „Sie hat mir wirklich super viele Tipps gegeben.“

Clueso hat Nico Santos nach eigenen Angaben schon gehört, als er noch zur Schule ging. „Jetzt auf einmal sitze ich auf dem gleichen Sofa, wie bei ‚Sing meinen Song‘. Das ist schon echt sehr toll.“

Nico Santos geht gern zu Clueso-Konzerten

Als „super schön“ bezeichnet Santos die Auftritte von LEA. „Jedes Mal, wenn man bei ihr auf einem Konzert ist, hat man das Gefühl, man taucht in ihre Welt ein. Das beeinflusst natürlich dann auch den Hörer, man ist kurz für zwei Stunden in einer anderen Welt.“ Bei Johannes Oerding oder Sarah Connor sei man „umgarnt von wundervollen Stimmen“ und tollen Bands. „Und natürlich bei sprachgewandten Künstlern, wie Max Giesinger oder Clueso, da wird man einfach mitgerissen von der Energie und ganz tollen Texten. Deswegen ist man einfach sehr gerne dabei und ich bin auch immer wieder dabei, wenn die irgendwo in der Nähe spielen“, sagt Santos.





Besucher der Autostadt können sich an diesem Wochenende nicht nur auf Nico Santos freuen, sondern auch auf das Kaiser Quartett und die Hollywood Vampires, die am Sonntag auftreten.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de