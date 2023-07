Nach einer entspannten Nacht in unserem 33 Jahre alten Beduin L von Dethleffs wird erst einmal ganz in Ruhe gefrühstückt – Kaffee und frische Brötchen gibt’s hinter der Holztheke in der Anmeldung des Campingplatzes am Allersee – diese müssen allerdings vorbestellt werden. Dazu dient der Bogen, der sich im bis 22 Uhr zugänglichen Briefkasten befindet.