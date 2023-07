Wolfsburger VW-Werker dreht Musikvideo mit Feuerwehr

Das ging schnell: Im Mai brachte der Wolfsburger Anthony Miazga unter seinem Künstlernamen „Tony What“ seinen ersten Song heraus. Jetzt hat er ein Label gefunden, das ihn unter Vertrag genommen hat: Das zweite Lied des Sängers aus Wendschott erscheint am 28. Juli bei Fiesta Records.

„Helden in uns“ heißt der Song, mit dem der 33-Jährige Optimismus verbreiten möchte. Inspiriert haben ihn dazu Gespräche, in denen der VW-Werker gegen eine negativere Weltsicht von Freunden argumentierte. „Es gibt viele Dinge, die gut sind“, findet Miazga. Zum Beispiel, dass heute auch homosexuelle Paare eine Familie gründen können. Und dass viele Menschen immer wieder ehrenamtlich helfen. „Ob es in der Corona-Zeit war oder bei der Flut im Ahrtal.“

Wolfsburger bringt als „Tony What“ seinen zweiten Song heraus

Das Musikvideo zu „Helden in uns“ hat der Familienvater, der mit seiner Frau und seinen Kindern im Baugebiet Wildzähnecke wohnt, wieder mit dem Freund aufgenommen, der ihm schon bei seinem ersten Song „Plötzlich da“ zur Seite stand. Miazga wollte Wolfsburger Alltagshelden zeigen - und konnte tatsächlich die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde für die Idee gewinnen.

An einem, so Miazga, „sehr actionreichen“ Drehtag im Juni wurden Aufnahmen mit fünf Feuerwehrleuten in und an der Feuerwache gemacht. Zuerst für eine Einsatzszene, in der sich die Ehrenamtlichen in der Wache umziehen, aufsitzen und mit dem Feuerwehrwagen ausrücken. „Es war episch“, schwärmt der Musiker. Danach ging es für eine Löschszene raus auf den Hof. Diese Szene musste zweimal aufgenommen werden. Beim ersten Versuch wurde der Kameramann samt Kamera komplett durchnässt. „Die Feuerwehrleute hatten einen Riesenspaß. Wir auch“, erzählt Miazga.

Bei Videodreh mit der Feuerwehr Vorsfelde wird der Kameramann nass

Am Allersee wurde mit den Wolfsburgerinnen Mandy Fork (Mitte) und Julia Sievers gedreht. Anthony Miazgas Sohn Leon tritt im Musikvideo als Kind des Pärchens auf. Foto: Julian Misiek / Anthony Miazga (privat)

Der erste Drehtag hatte am Allersee stattgefunden. Mit einem befreundeten Frauen-Paar und Miazgas Sohn Leon wurde eine familiäre Szene gedreht, die nach Angaben des Wendschotters „sehr herzberührend“ wird. Die Botschaft: „Dass die Möglichkeit besteht.“

Beim Dreh am Kunstmuseum freute sich Anthony Miazga über zufällig dort aufgestellte bunte Podeste und eine Regenbogenflagge. Foto: Julian Misiek / Anthony Miazga (privat)

Die zweite Szene nahm Miazga als Einzelkünstler vor dem Kunstmuseum auf, wo sich praktischerweise zufällig eine Regenbogenflagge und bunte Podeste fanden. Diese fröhliche Kulisse habe ihn sehr motiviert, sagt der Wolfsburger. „Es war wie Schicksal.“

Sieben Kinder spielen im neuen Musikvideo des Wolfsburger Sängers "Tony What" Superhelden und Alltagshelden. Foto: Julian Misiek / Anthony Miazga (privat)

Kinder spielen Superhelden im Video zu „Helden in uns“

Turbulent ging es am vierten und letzten Drehtag zu: Nach einem Aufruf unter Freunden drehte Miazga an einem Sonntag mit sieben als Superhelden und Alltagshelden verkleideten Kindern am Planetarium. „Die Kinder haben super mitgemacht“, sagt er. In einer Stunde musste alles im Kasten sein: Danach hatten die kleinen Helden nur noch Lust auf Spielen.

Nun fiebert der Wendschotter dem Erscheinungstag von „Helden in uns“ entgegen. „Ich freue mich, wenn das Video am 28. Juli endlich draußen ist“, sagt er. Der Song wird dann auf Youtube, Spotify und Amazon abrufbar sein. Außerdem vertreibt Fiesta Records ihn an Radiosender. Miazga hofft erst einmal auf die Web-Sender.

Anthony Miazga hat ein Musik-Label gefunden

Dass er, der vor nicht einmal einem Jahr mit Gesangsstunden begann, so schnell ein Label gefunden hat, findet er „mega“. „Ich war richtig überrascht, als sie mich bei der Arbeit angerufen und gesagt haben, dass ihnen der Song gefällt“, erinnert sich der Volkswagen-Mitarbeiter. Von der Zusammenarbeit erhofft er sich vor allem eine größere Reichweite und Unterstützung bei Werbung und Vertrieb.

„Tony What“ will nun im Urlaub an seinem dritten Song feilen. „Es wird wieder etwas Motivierendes sein“, verrät er. Und dass er dafür Wolfsburger Talente suchen will.

