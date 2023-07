Wolfsburg Die Frau parkte vergangenen Freitag an der Fallersleber Michaeliskirche am Schloßplatz. Die Polizei bittet um Hinweise.

Polizei Wolfsburg Elf Einschnitte! Autoreifen in Fallersleben zerstört

Die Polizei in Fallersleben beschäftigt sich mit einem „sonderbaren Fall von Sachbeschädigung“. Der rechte Hinterreifen am VW Passat einer Frau wurde mit elf Einschnitten unbrauchbar gemacht. Der Wagen stand zwischen 9 und 14.50 Uhr auf dem Parkplatz der Kirchengemeinde in der Straße Schloßplatz. Als die Halterin nachmittags zu ihrem Auto zurückkehrte und die Beschädigung bemerkte, erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

„Die Einschnitte befanden sich sowohl in der Innen- als auch an der Außenfläche des Reifens“, erklärt ein Polizeisprecher. Die Beamten können sich nicht erklären, wie diese Beschädigungen zustande gekommen sind.

Die Fallersleber Polizei veröffentlicht dieses Foto von dem völlig zerstörten Reifen. Foto: Polizei Wolfsburg

Von daher hoffen die Ermittler darauf, dass es Zeugen gibt, die am vergangenen Freitag verdächtige Personen auf dem Kirchengelände beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeistation in Fallersleben unter der Telefonnummer (05362) 947410 entgegen.

Wolfsburg: Radfahrer mit 2,2 Promille kontrolliert

Der Wolfsburger Polizei ist am Donnerstagabend in der Rothenfelder Straße ein Radfahrer aufgefallen. Der 61 Jahre alte Wolfsburger zeigte bei der Kontrolle gegen 23.45 Uhr alkoholbedingte Ausfallerscheiungen. Zudem roch der Mann stark nach Alkohol.

Ein vor Ort durchgeführter Test ergab 2,2 Promille bei dem Mann. Dem 61-Jährigen wurde daraufhin im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete zudem ein entsprechendes Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr in die Wege.

red

