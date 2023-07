Vor Gericht Einbruchsserie in Wolfsburg aufgeklärt

Ein Kriminalbeamter demonstriert in einer kriminalpolizeilichen Beratungsstelle, wie ein ungesichertes Fenster mit einem Schraubenzieher aufgebrochen werden kann. (Symbolbild)

Wolfsburg Sechs Einbrüche in Wolfsburg in einer Nacht, fünf weitere nur drei Nächte später in Goslar werden einem Angeklagten angelastet.