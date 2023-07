Lars Otte im Vorstand der Wolfsburger Schnellecke Logistics 

Lars Otte hat mit sofortiger Wirkung die neu geschaffene Position des Chief Business Development Officers (CBDO) im Unternehmen Schnellecke Logistics besetzt, wie dieses mitteilt. Neben Nikolaus Külps (Chief Executive Officer), Andreas Wagner (Chief Operating Officer) und Dr. Klaus van Marwyk (Chief Financial Officer) ergänzt er der Mitteilung zufolge als neues Mitglied die Führungsebene des Wolfsburger Logistikkonzerns.

Verantwortung für das Business Development

Er trage damit die globale Verantwortung für das Business Development innerhalb der Schnellecke Logistics SE. Dazu gehören dem Unternehmen zufolge neben dem Vertrieb auch die Planung und Kalkulation von Kundenausschreibungen (Tender Management), das Key Account Management sowie die Entwicklung der Produkte und Dienstleistungen. „Die Schaffung dieses neuen Vorstandsressorts geht einher mit einer engeren und intensiveren Beziehung zu unseren Kunden weltweit. Dies wird umso wichtiger, je schneller und bedeutender der ständige Wandel in der Welt wird und die Herausforderungen in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden bewältigt werden müssen. Darüber hinaus wird die weitere Diversifizierung unserer Geschäftsmodelle eine wichtige Aufgabe in der Geschäftsentwicklung der nächsten Jahre sein“, erklärt Nikolaus Külps, CEO der Schnellecke Logistics SE.

Lars Otte arbeitet seit mehr als 30 Jahren für Schnellecke Logistics. Mit seiner langjährigen Expertise in verschiedensten Bereichen bringe er tiefste Kenntnisse und ein breites Netzwerk in seine neue Rolle ein.

red

