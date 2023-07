Achtung, Rehe! Stadt Wolfsburg warnt Autofahrer

In den kommenden Wochen werden Autofahrer und Autofahrerinnen um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Darauf macht die Stadt Wolfsburg aufmerksam. Von Mitte Juli bis Mitte August ist der Stadt zufolge Paarungszeit beim Rehwild, die sogenannte Blattzeit. Dadurch sei Rehwild auch vermehrt tagsüber unterwegs. Das Unfallrisiko könne steigen – besonders entlang von unübersichtlichen Feldern. Wer beispielsweise mit 80 km/h statt 100 km/h fahre, verkürze den Bremsweg bereits um 25 Meter. In der Paarungszeit folge dem ersten Tier fast immer ein zweites. Deshalb sei es gerade jetzt ratsam, besonders den Fahrbahnrand im Auge zu behalten. Im Ernstfall sollten Autofahrer kontrolliert bremsen und nicht ausweichen, so die Stadt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de