Wolfsburg Hochhäuser und Reihenhäuser, Arme und Gutverdiener: In den Wolfsburger Hellwinkel-Terrassen herrscht ein Nebeneinander von Gegensätzen.

Wohnen in Wolfsburg So wohnt es sich in Wolfsburgs Hellwinkel-Terrassen

750 Wohneinheiten sollen in den Hellwinkel-Terrassen in der Innenstadt von Wolfsburg entstehen. Die ersten Bewohner sind vor Jahren eingezogen, auf den Balkonen wachsen Kräuter und Lavendel. Zugleich werden zwischen den fertiggestellten Wohnungendie nächsten Neubauten hochgezogen.

Wie lebt es sich hier? Das wollten wir bei einem Besuch von den Menschen in den Hellwinkel-Terrassen wissen. Die Antworten fallen ganz unterschiedlich aus.

Hellwinkel-Terrassen: Nah am Wald, aber keine Ladesäulen

Kilian Feige ist im Veilchenweg gerade mit seinen Kindern und seinen Eltern auf dem Nachhauseweg. Mit seiner Familie lebt der 31-Jährige seit zwei Jahren in einer 108-Quadratmeter-Mietwohnung der Neuland. Ihm gefällt die Nähe zum Wald und zu zwei Spielplätzen. Manko: „Es ist recht teuer.“

Auch mit der Infrastruktur ist Familie Feige noch nicht ganz einverstanden. Kilian Feige vermisst Gratis-Parkplätze und E-Ladesäulen. Heike Feige würde sich für ihre Enkel Gehwege wünschen. „Die Baufahrzeuge rasen hier herum.“

Entscheidung für die Hellwinkel-Terrassen: Garten gab den Ausschlag

Hinter einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Hellwinkelterrassen“ sitzt eine junge Frau mit ihrer Katze. Ihr Freund und sie leben seit Februar in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit Garten. Wegen des Gärtchens haben sie sich auch für die Hellwinkel-Terrassen entschieden. Und weil das Wohngebiet, wie die 23-Jährige erklärt, im Gegensatz zu anderen recht erschwinglich sei.

Das Paar ist rundum zufrieden. „Es ist alles super“, sagt der 29-Jährige und hebt die Lage hervor. „Wir sind zentral, aber doch für uns.“ Bleiben wollen die beiden, bis sie sich vielleicht irgendwann eine Immobilie zulegen.

Die Einen finden das Quartier erschwinglich, die Anderen zu teuer

Michael Schmidt und seine Familie hält dagegen nichts mehr in den Hellwinkel-Terrassen. Das Paar wird nach drei Jahren mit seinen Kindern innerhalb Wolfsburgs umziehen. „Wenn man 1400 Euro kalt bezahlt, möchte man seine Ruhe haben“, sagt Schmidt. In den Hellwinkel-Terrassen herrsche jedoch manchmal von 7 Uhr morgens bis 20 Uhr abends Baulärm. Und wenn die Bauarbeiter mit der Arbeit fertig seien, machten sie in den Baucontainern Party.

Auch mit einigen Nachbarn möchte sich das Paar nicht länger auseinandersetzen. In vielen Neuland-Wohnungen, erzählen sie, lebten von einem Träger für soziale Dienste betreute Problemfamilien. „Ich kann es nicht leiden, wenn sich die Leute nicht benehmen können“, sagt sie und berichtet von lautstarken Auseinandersetzungen in den Nachbarwohnungen, Rauchen im Gebäude und Bewohnern, die sich nicht an die Sonn- und Feiertagsruhe hielten.

Mieter ärgert sich über unbehobene Baumängel in Hellwinkel-Terrassen

Andere Sorgen hat ein Paar im Nelkenweg. „Prinzipiell“ gefalle es ihm gut, sagt der 33-jährige Mieter, der gerade den Rasen gemäht hat. Doch an der Wohnanlage gebe es teils gravierende Mängel: ein feuchter Keller, eine nicht funktionierende Warmwasserbereitung und eine Tiefgarage, deren Einfahrt so eng sei, dass nur Roller in der Garage parkten. Die Mängel würden nicht behoben. Das Gebäude gehört einem Fonds, mit der eingesetzten Hausverwaltung sei es etwas schwierig. Man kennt es aus den Steimker Gärten. Auch mit den Hochhäusern gegenüber hadert das Paar.

Über eine „Top-Wohnung“ freut sich die 23-jährige Gianna. „Ich mag es modern“, sagt sie. Die 26-jährige Lara hat sich dagegen nach gut drei Jahren entschieden, in ein älteres Haus auf der anderen Seite der Reislinger Straße zu ziehen. Auch ihr gefiel es bestens im neuen Quartier, aber: „Es ist halt recht teuer.“

