Wir suchen die schönsten Sommerorte in Wolfsburg

Wolfsburg Allersee, Schillerteich und Co.: Wo können Sie am besten entspannen? Wo verbringen Sie die Sommertage am liebsten? Schreiben Sie uns!

Sie entspannen gern am Allersee oder gehen am Schillerteich spazieren? Wo sind Ihre Lieblingsorte in Wolfsburg? Wo können Sie am besten die Seele baumeln lassen? An welchen Plätzen oder Orten verbringen Sie den Sommer in der VW-Stadt am liebsten? Wo kommen vielleicht sogar Kindheitserinnerungen von Wasserschlachten und Co. hoch? Wir suchen die Lieblings-Sommerorte unserer Leserinnen und Leser. Vielleicht sind ja wahre Schätze dabei, die von anderen Leserinnen und Lesern noch gar nicht entdeckt wurden. Vielleicht haben Sie ja auch tolle Geschichten über Ihren Lieblingsort zu erzählen. Lassen Sie uns gemeinsam Wolfsburg im Sommer neu entdecken.

Ihr Lieblingsort im Sommer in Wolfsburg: Schreiben Sie uns eine Mail

Schreiben Sie uns gern eine Mail und verraten Sie uns Ihren Lieblingsplatz. Schicken Sie auch gern Fotos mit: celine.wolff@funkemedien.de. Wir freuen uns über Ihre Zusendungen für unsere Berichterstattung. Mit der Einsendung erklären Sie sich einverstanden mit der Veröffentlichung Ihrer Fotos und Geschichten mit Namen in unseren Sozialen Medien, in unserer Zeitung und unseren Online-Portalen.

