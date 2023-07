Wolfsburg Die VW-Group ermöglicht die Umsetzung der Konzertreihe „Sound in the Garden“. Das erste Konzert bestritt die Musikerin MARYAM.fyi.

Blick in den Skulpturengarten der Neuen Nationalgalerie in Berlin.

Sound in the garden

Sound in the garden VW fördert Konzerte in Berliner Nationalgalerie

Die Volkswagen Group ermöglicht die Umsetzung der Konzertreihe „Sound in the Garden“. Nun konnte das Publikum laut Mitteilung das erste Konzert im Skulpturengarten der Neuen Nationalgalerie in Berlin erleben. Bis September finden insgesamt vier kostenfreie Donnerstagskonzerte statt, die damit auch das Programm Volkswagen Group ART4ALL ergänzen, durch das Besucher die Ausstellungen in der Neuen Nationalgalerie bei freiem Eintritt besuchen können, heißt es.

Im Rahmen der seit mehr als einem Jahrzehnt währenden Partnerschaft zwischen der Volkswagen Group und der Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin - unterstützt der Konzern die Konzerte in der Neuen Nationalgalerie. Als erste Künstlerin trat die deutsch-iranische Musikerin MARYAM.fyi vor die Besucher und stellte ihre vom Indie-Pop beeinflussten Songs vor.

„Sound in the Garden“ ist ein Projekt im Rahmen von Volkswagen Group4ALL, dem von Volkswagen und der Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin - gemeinsam entwickelten Programm, das vielen den Zugang zu Kunst- und Kulturerlebnissen ermöglichen soll: Immer Donnerstags ist der Eintritt in die Ausstellungen und Sammlungspräsentationen der Neuen Nationalgalerie von 16 bis 20 Uhr frei.

Benita von Maltzahn, Leiterin des Volkswagen Kulturengagements, und Museumsdirektor Klaus Biesenbach eröffneten das Konzert mit der Künstlerin MARYAM.fyi (Mitte). Foto: VW

Die Konzertreihe „Sound in the Garden“ findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt, nachdem sie bereits 2022 unter der Leitung von Klaus Biesenbach das Besucherprogramm der Neuen Nationalgalerie ergänzt hatte. Die Reihe nimmt Bezug auf das Musikangebot „Jazz in the Garden“, das in den 70er- und 80er-Jahren in der Neuen Nationalgalerie stattfand und damals erstmals den Skulpturengarten des Museums in einer neuen Form erlebbar machte, heißt es. Das aktuelle Programm werde von der Volkswagen Group Fellow Jorgina Stamogianni assistiert.

„Inspirierende Kultur von Konzerten“

Der Direktor der Neuen Nationalgalerie, Klaus Biesenbach, betont: „Mit ‚Summer in the Garden‘ möchte ich eine inspirierende Kultur von Konzerten in den Skulpturengärten der Neuen Nationalgalerie Berlin und des Museum of Modern Art fortsetzen. Die wunderbare Atmosphäre beim Auftakt gestern Abend hat uns darin bestätigt. Mit Volkswagen als Partner an unserer Seite können wir auch für dieses Programm freien Eintritt ermöglichen, ganz im Sinne von ‚Kultur für alle‘.“

Benita von Maltzahn, Director Global Cultural Engagement der Volkswagen Group: „Die Neue Nationalgalerie ist ein herausragender Museumsstandort, dessen Architektur wie auch Sammlung und Ausstellungen nach der Wiedereröffnung mehr denn je beeindrucken. In unserer Partnerschaft mit der Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin - haben wir uns immer wieder für Möglichkeiten engagiert, die vielen Menschen den Zugang zu Kunst und Kultur eröffnen. Die Konzerte im Skulpturengarten lassen sich wunderbar mit dem Besuch des Volkswagen Group ART4ALL Programms in den Räumen des Museums verbinden und machen damit das Entdecken moderner Kunst und neuer Musik für noch mehr Menschen interessant.“

Förderer von Zugängen zur Kunst

Die Volkswagen Group blickt auf eine langjährige Zusammenarbeit mit der Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin - zurück. Das Engagement sei Teil der umfangreichen Arbeit des Konzerns als Förderer von Zugängen zu Kunst, Kultur sowie kulturellen Bildungsangeboten. Diese Angebote sollen vielen die Auseinandersetzung mit kreativen Werken ermöglichen und zugleich Sichtbarkeit für Ideen und Perspektiven unterschiedlichster Künstlerinnen und Künstler schaffen, heißt es. Die daraus entstehenden Dialoge zwischen Kunst und Öffentlichkeit seien ein wichtiges Element für offene Diskurse innerhalb der Gesellschaft und eine Festigung der gegenseitigen Verständigung.

Weitere Informationen zu „Sound in the Garden“ und den weiteren Konzertterminen: https://www.smb.museum/veranstaltungen/veranstaltungsreihe/sound-in-the-garden-2023/

red

