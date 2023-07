Wieder viel Gewalt im Wolfsburger Kaufhof: Mehrere Verletzte

Wolfsburg Am Wochenende kam es im Wolfsburger Kaufhof zu mehreren Auseinandersetzungen mit Körperverletzung. Es gab insgesamt drei Verletzte.

Immer wieder kommt es am Wolfburger Kaufhof zu Auseinandersetzungen mit Verletzten.

Die Gewaltserie am Wolfsburger Kaufhof reißt nicht ab: Am Samstagmorgen kam es gegen 5 Uhr zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung vor einer Gaststätte, bei der ein 37-Jähriger schwer verletzt worden ist. Beim Eintreffen der Polizeibeamten waren die vier unbekannten Täter bereits geflüchtet, wie die Polizei Wolfsburg mitteilt.

Nach bisherigen Erkenntnissen gab es zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen den Tätern und dem Wolfsburger. Die genauen Hintergründe seien derzeit unbekannt. Im weiteren Verlauf wurde der 37-Jährige von mindestens vier Personen angegriffen und dabei schwer verletzt. Der Wolfsburger wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Eine genauere Personenbeschreibung der Täter liegt nicht vor.

35-Jährige mit Reizstoff verletzt

Noch während der Sachverhaltsaufnahme der Auseinandersetzung mit dem 37-Jährigen wurde den Beamten gemeldet, dass eine 35-jährige Wolfsburgerin in einer Gaststätte durch Reizstoff verletzt wurde. Die näheren Umstände und Hintergründe der Tat sind derzeit unbekannt. In der Nacht auf Sonntag gerieten dann ebenfalls gegen 5.15 Uhr zwei 29 und 37 Jahre alte Wolfsburger aneinander, in dessen Verlauf der 37-Jährige leicht verletzt wurde und medizinisch behandelt werden musste.

Die Ermittler bitten Zeugen der Taten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden. Gleichzeitig werden Personen, die Fotos oder Videos von den Vorfällen gefertigt habe, gebeten, diese Aufnahmen an pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen zu senden.

red

