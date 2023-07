Wolfsburger Schüler entwickeln eigene Geschäftsideen

Wolfsburg Beim „Youcamp“ der Stadt konnten Schüler in ihren Ferien zwei Wochen lang an eigenen Gründungsideen arbeiten. Diese Ideen haben sie dabei entwickelt:

Das unternehmerische Denken und Handeln von Schülerinnen und Schülern fördern - darum ging es beim „Youcamp“ im städtischen Coworking-Space Schiller40. Wie die Stadt Wolfsburg berichtet, fand das zweiwöchige Bildungsangebot für Schüler der Klassenstufen 10 bis 13 statt. Dabei entwickelten die Schüler eigene Geschäftsideen und lernten, was Business Planning ist oder wie man einen guten Pitch vorträgt. Das Ziel von „Youcamp“ sei es, junge Menschen zu befähigen, kreativ und innovativ zu handeln, heißt es in der Mitteilung. So sollen sie auch dazu beitragen, die Gründungskultur in Wolfsburg wachsen zu lassen.

Im Laufe der zwei Wochen arbeiteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Geschäftsideen weiter aus. Zum Abschluss stellten sie diese dem „Youcamp“-Team in Pitches vor. Unter anderem stellten die Schüler eine Idee über nachhaltige Umgestaltung von Büros in Wohnungen vor. Andere Teilnehmer hatten an Geschäftsmodellen für einen Softdrink aus Wolfsburg gearbeitet, der die Heimatverbundenheit in den Mittelpunkt stellt, für ein Modelabel, einen Energiespeicher oder ein wohltätiges Projekt für Kinder.

Youcamp: Schüler können unternehmerisches Potenzial entfalten

„Das ‚Youcamp‘ bietet den jungen Teilnehmenden eine einzigartige Möglichkeit, ihr unternehmerisches Potenzial zu entfalten und wichtige Fähigkeiten für die Zukunft zu erlernen“, wird Jens Hofschröer, Dezernent für Digitales und Wirtschaft, zitiert. „Junge Menschen sind am Puls der Zeit und erkennen frühzeitig neue Trends. Wir wollen sie dazu ermutigen, ihre Ideen in die Realität umzusetzen und so zum Motor für Innovation und Wachstum in Wolfsburg zu werden.“

Das Bildungsangebot hat die Stadt veranstaltet. Dafür hat sie mit den Projektpartnern IHK Lüneburg-Wolfsburg, WMG, promotionschool.digital der Wolfsburg AG, Ideations:Hub der Volkswagen Group, und DD-Konzept zusammengearbeitet. Durch Unternehmensbesuche und den Austausch mit erfolgreichen Gründern konnten die Schüler auch praktische Einblicke in das Unternehmertum gewinnen und Kontakte knüpfen, heißt es. So besuchten sie zum Beispiel das Unternehmen CSAE, kamen mit Geschäftsführer Michel Wedekind in Kontakt und lernten den Gründer Sebastian Rau von finanzwissen.de kennen.

Auch im Jahr 2024 möchte die Stadt das „Youcamp“ für Schüler in den Sommerferien veranstalten. Wer bereits jetzt Interesse an einer Teilnahme hat, kann sich per E-Mail an wirtschaft@stadt.wolfsburg.de an das Referat Digitalisierung und Wirtschaft der Stadt Wolfsburg wenden.

red

