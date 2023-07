Mehrere Einbrüche in Wolfsburg - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind in Wolfsburg gewaltsam in zwei Wohnungen eingebrochen (Symbolbild).

Unbekannte Täter sind zwischen Freitagabend und Samstagabend in zwei Wohnungen in der Cottbuser Straße und im Hochring in Wolfsburg eingebrochen. Das berichtet die Polizei am Montag, sie hofft zudem auf Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei nutzten die Täter die Abwesenheit der Mieter in der Cottbuser Straße aus, um sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu der Wohnung des Mehrfamilienhauses zu verschaffen. In der Wohnung durchsuchten sie sämtliche Räume und flüchteten mit Bargeld und Schmuck.

Einbruch in Wohnung im Hochring

Ein weiterer Einbruch geschah im Laufe des Samstags. Der Mieter verließ laut Polizei gegen Mittag seine Wohnung und bemerkte bei seiner Rückkehr kurz vor Mitternacht, dass seine Wohnungstür aufgebrochen worden war. Auch in dem Fall durchsuchten die Täter die Räume und entkamen mit Bargeld.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361 46460 zu melden.

Einbruch in Arztpraxis in der Laagbergstraße

Weiterhin brachen Unbekannte am Samstagmorgen zwischen 6.45 und 9.55 Uhr in eine Arztpraxis in der Laagbergstraße ein. Wie die Täter sich Zutritt zu der Praxis verschafft haben, ist laut Polizei derzeit unklar. Fest stehe jedoch, dass die Einbrecher die Räumlichkeiten durchsucht und zwei vorgefundene Handys sowie mehrere Getränkedosen und Suppenvorräte gestohlen haben.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, melden sich bitte bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariats in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361 46460.

