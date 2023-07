Achtung Autofahrer! Hier wird diese Woche in Wolfsburg geblitzt

In der Woche vom 17. bis 22. Juli müssen Autofahrerinnen und Autofahrer sowie andere Verkehrsteilnehmende wieder mit mobilen Geschwindigkeitskontrollen an mehreren Stellen im Wolfsburger Stadtgebiet und auch in den Ortsteilen rechnen.

Zu schnelles Autofahren ist nicht nur teuer – und da freut sich die Stadtkasse –, sondern kann auch gefährlich werden. Das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit ist laut Polizei die Hauptursache für Verkehrsunfälle. Entsprechend hoch sind die Bußgelder, die verhängt werden. Neben Punkten in Flensburg droht sogar der Führerschein-Entzug.

Blitzer in Wolfsburg: Auf diesen Straßen wird geblitzt

Wer also ein teures Bußgeld vermeiden will, hält sich besser an die jeweils vorgeschriebene Geschwindigkeit. In der Zeit von Montag, 17. Juli, bis Samstag, 22. Juli, sind unter anderem an folgenden Standorten Tempokontrollen mit mobilen Blitzgeräten geplant:

Fritz-Weiberg-Straße

Zum Kühlen Grunde

Wettmershagener Straße

L 295

Aber Achtung: Die Stadt Wolfsburg gibt nie alle Blitzer-Standorte bekannt. Neben den angekündigten Standorten kann auch noch an anderen Stellen geblitzt werden. Auch die Polizei führt regelmäßig Radarkontrollen durch. Allzeit gute Fahrt!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de