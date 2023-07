Diese Wolfsburger Restaurants öffnen in den VW-Werksferien

Wolfsburg Wenn VW in die dreiwöchigen Werksferien geht, dann ist es in Wolfsburg deutlich ruhiger. Eine Übersicht, welche Restaurants trotzdem öffnen.

Das La Fontana in der Porschestrasse bleibt in den Werksferien geöffnet. Anke Bieszk (Mitte) kümmert sich um ihre Gäste.

Wenn das VW-Werk in der Sommerzeit während der Werksferien schließt, dann wird es in Wolfsburg schlagartig ruhiger. Manche Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sprechen gar von „toter Hose“. In den vergangenen Jahren haben Wolfsburger teilweise vergebens nach Restaurants gesucht, die in den drei Wochen geöffnet haben. Wir haben uns mal umgehört, welche Gaststätten in den Werksferien vom 17. Juli bis 7. August geöffnet haben und welche schließen. Eine Übersicht.

Vietnamesische Küche gibt es auch in den Werksferien. Das Restaurant „An Nam“ am Willy-Brandt-Platz hat täglich von 10.30 bis 23 Uhr geöffnet.

Auch das italienische Restaurant La Fontana in der Porschestraße bleibt geöffnet. „Uns gibt es seit 1986, wir haben nie Werksferien gehabt“, heißt es seitens des Restaurants. Sonntags bleiben die Türen geschlossen. Von Montag bis Samstag, 10 bis 22 Uhr, gibt es italienische Speisen.

Die Eat & Grill Bar in der Porschestraße hat in den Werksferien nach den üblichen Öffnungszeiten geöffnet. Steaks und Burger, unter anderem, gibt es von Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 00.30 Uhr.

Auch das Haveli-Restaurant in der Saarstraße ist für seine Gäste in den VW-Werksferien zu den gewohnten Öffnungszeiten da. Indische Speisen gibt es Dienstag bis Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 21.30 Uhr. Montags ist Ruhetag.

Montags bis samstags von 11 bis 23 Uhr und Sonntags von 11 bis 22 Uhr hat das asiatische Restaurant Creasian in den Designer Outlets Wolfsburg geöffnet - auch in den Werksferien. Gleiches gilt für die L‘Osteria in den Outlets. Von Sonntag bis Donnerstag gibt es italienische Speisen von 11.30 bis 23 Uhr. Freitag und Samstag schließt das Lokal erst um Mitternacht.

Auch das Arena-Restaurant in der Porschestraße trotzt den Werksferien und bleibt im Sommer geöffnet. Türkische Spezialitäten gibt es Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 23 Uhr. Freitag und Samstag hat das Restaurant von 11 bis Mitternacht geöffnet.

Auf thailändische Speisen müssen die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger im Sommer nicht verzichten. Das Aroy Aroy in der Poststraße bleibt geöffnet, von Dienstag bis Samstag von 11.30 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr. Sonntags und montags ist Ruhetag. Auch das Restaurant 3 Naree Thai Cuisine bleibt in den Werksferien geöffnet. Mittwochs ist Ruhetag. Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag stehen die Türen von 11.30 bis 15 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr offen. Sonntag wird nur abends von 17.30 bis 22 Uhr gekocht.

Das kroatische Restaurant Lika Grill in der Saarstraße bleibt zwar in den Werksferien geöffnet, legt dann aber vom 13. August bis 13. September eine Pause ein. Gespeist werden kann hier sonst Dienstag bis Samstag von 17.30 bis 22 Uhr. Sonntags öffnet das Lokal von 11.30 bis 15 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr.

Das Aalto-Restaurant in der Porschestraße schließt eine Woche vom 31. Juli bis 6. August. In den anderen Werksferien-Wochen ist das Restaurant von Montag bis Samstag jeweils von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Sonntags ist Ruhetag.

Diese Wolfsburger Restaurants schließen in den Werksferien von VW

Wenn das VW-Werk in Wolfsburg für den Sommerurlaub schließt, dann legt auch der Italiener Vini D‘Italia in der Schillerstraße eine Pause ein. Ab dem 7. August ist das Team wieder für seine Gäste da.

Auch das Miyabi Restaurant in der Rothenfelder Straße schließt am 17. Juli. Ab dem 8. August wird hier wieder gekocht. Gleiches gilt für das Restaurant Zum Tannenhof in der Kleiststraße. Auch hier werden die Stühle am 17. Juli hochgestellt. Hausmannskost gibt es dann wieder ab dem 9. August. Geschlossen hat auch das La Marée Restaurant in der Poststraße. Ab dem 11. August wird der Betrieb dann wieder aufgenommen.

Eine Pause legt auch das griechische Restaurant Thission im Schachtweg ein. Vom 23. Juli bis 14. August bleibt die Küche dort kalt.

