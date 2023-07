Klimaschutz – Neues Wolfsburger Team nimmt Arbeit auf

Das Team für Klimaschutz und Klimaanpassung hat am 3. Juli offiziell seine Arbeit aufgenommen. Unter der fachlichen Leitung von Klimaschutzmanager Armin Herglotz wird das Team aktiv Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Anpassung an seine Folgen in der Stadt Wolfsburg vorantreiben, teilt die Stadtverwaltung mit. Unterstützt wird er dabei der Mitteilung zufolge durch Klimaanpassungsmanagerin Josepha Lansing. Stefan Baumgardt ist zuständig für die allgemeine Verwaltung und das Förderprogramm Photovoltaik, während Laura Gerloff ebenfalls in der allgemeinen Verwaltung tätig ist.

Wolfsburger und Wolfsburgerinnen sollen beteiligt werden

Eine der ersten Aufgaben des Teams bestehe in der Entwicklung eines integrierten Klimaanpassungskonzepts. Dieses umfasse eine umfassende Bestands- und Betroffenheitsanalyse sowie die Erarbeitung einer Gesamtstrategie für die Stadt Wolfsburg. Die Gesamtstrategie beinhalte einen Maßnahmenkatalog, der den Schutz des Klimas, der Gesundheit und der Natur sowie räumlicher Schutzgüter einschließe. Zudem soll eine Kommunikationsstrategie entwickelt werden, die eine aktive Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen sowie die Einbeziehung relevanter Akteuren vorsehe.

Wir wollen aktiv dazu beitragen, die Auswirkungen des Klimawandels zu minimieren und Wolfsburg zu einer nachhaltigen und klimaresilienten Stadt zu entwickeln. Andreas Bauer, Stadtrat

„Der Klimawandel stellt uns vor große Herausforderungen. Mit unserem neuen Team für Klimaschutz und Klimaanpassung wollen wir aktiv dazu beitragen, die Auswirkungen des Klimawandels zu minimieren und Wolfsburg zu einer nachhaltigen und klimaresilienten Stadt zu entwickeln“, so Stadtrat Andreas Bauer. „Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie den relevanten Akteuren möchten wir eine Gesamtstrategie erarbeiten, die den Schutz des Klimas, der Gesundheit und der Natur in den Fokus rückt und gleichzeitig die Schutzgüter unserer Stadt berücksichtigt.“

Das Team will einen Masterplan erstellen

Die vorrangigen Aufgaben des Teams für Klimaschutz beinhalten der Stadt Wolfsburg zufolge die Erstellung eines Masterplans, der verschiedene Themen umfasst. Dazu gehören die Bilanzierung der CO2-Emissionen, die Förderung der Nutzung von Photovoltaik und erneuerbaren Energien sowie die Umsetzung energetischer und ökologischer Baustandards in privaten Haushalten, der Verwaltung und im Gewerbe, so die Stadt.

Ein weiterer Schwerpunkt liege auf der kommunalen Wärmeplanung sowie der Integration von Nachhaltigkeitskonzepten in die Verwaltung. Das Team für Klimaschutz und Klimaanpassung werde außerdem vorhandene Konzepte weiterentwickeln, darunter beispielsweise das Mobilitätskonzept, das CO2-Minderungskonzept und die Nutzung erneuerbarer Energien.

Die Stadt Wolfsburg zeige mit der Einrichtung dieses Teams ihre Entschlossenheit, den Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels voranzutreiben. Durch eine umfassende Strategie, eine enge Zusammenarbeit mit den Bürgern und Bürgerinnen und relevanten Akteuren sowie die Förderung nachhaltiger Lösungen werde Wolfsburg den Klimaschutz weiter stärken.

