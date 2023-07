Unfallflucht in Fallersleben – Radfahrer verletzt sich

Fallersleben Ein unbekannter Autofahrer flüchtete in Fallersleben, nachdem er einem Radfahrer in Höhe der A39 die Vorfahrt genommen hatte – dieser stürzte.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Am Freitagmorgen gegen 7 Uhr ist ein 52-jähriger Radfahrer aus Wolfsburg auf dem Radweg entlang der Wolfsburger Landstraße aus Richtung Fallersleben in Richtung Wolfsburg unterwegs gewesen. In Höhe der Autobahnabfahrt der A39 kam ein heller Kastenwagen von der Autobahn auf die Wolfsburger Landstraße gefahren und schnitt dem Radler die Vorfahrt. Die Polizei informiert in einer Pressemitteilung, dass der 52-Jährige eine Vollbremsung machen musste, um einen drohenden Zusammenstoß mit dem hellen Transporter zu umgehen. Dabei stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht.

Der Fahrer des hellen Wagens fuhr unvermindert weiter. Nun hofft die Polizei auf Zeugenhinweise zur Fahrerflucht. Zeugen melden sich auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 463460.

red

