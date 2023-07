Eisgekühlter Rosé ist der Trendwein dieses Sommers

Der Wettergott muss ein Weintrinker sein. Pünktlich zum Auftakt des 17. Weinfestes der PUG Fallersleben-Sülfeld ließ er das Thermometer sanft purzeln und sorgte so für ideale Bedingungen beim Stelldichein von Freunden der Geselligkeit. Bereits einige Stunden vor dem offiziellen Startschuss bevölkerten Weinfans den idyllischen Schlosshof, der noch bis Samstagabend Schauplatz des Traditionsfestes ist.

Seit dem ersten Weinfest in der Hoffmannstadt bieten die Rheinhessen-Winzer Eric Dorst aus Wörrstadt, Helmut Busch aus Volxheim und Willi Knell aus Albig im Trio ihre Weine an. Durch das Rotationsprinzip war deren Sprecher Dorst mit seinem Stand in diesem Jahr in der Mitte des Schlosshofs gelandet. „Das ist das ideale Weintrinker-Wetter“, sagte Dorst, der gemeinsam mit Ehefrau Elke und mit nagelneuem Verkaufsstand angereist war. Der Neuerwerb punktet mit moderner Spülmaschine und deutlich mehr Kühlkapazität.

Wer beim Rundgang über die kleine Meile an ihrem Stand nach einem frischen Tropfen fragt, dem rät Winzergattin Dagmar Busch – hier mit ihrem Mann Helmut – zum feinherben NO. 1 Rivaner. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Ein Merlot, aus dem die Winzerfamilie einen Rosé gemacht hat

Auch neue Weine hat Dorst dabei. Darunter einen Merlot, aus dem die Winzerfamilie einen Rosé gemacht hat. „Der wird viel und gerne getrunken“, sagte er. „Die Idee dazu stammte von meinen Töchtern, die Weinbau studiert haben.“ Laut Dorst hat sich prickelnd frischer Rosé zum Trendwein dieses Sommers entwickelt. Beim Dornfelder-Rosé mit Erdbeeraroma wurden auch Janice und Mario aus Helmstedt schwach. „Wir tingeln gerne über Weinfeste, aber hier kaufen wir, weil er der Winzer unseres Vertrauens ist.“ Eigentlich ist ihr Weinregal nach dem Wolfsburger Weinfest gut gefüllt. „Wir probieren gerne etwas Neues, und bei diesem Rosé kann man nicht Nein sagen.“

Auch Winzer Willi Knell und Ehefrau Andrea waren mit dem Start rundum zufrieden. „Tagsüber kommen wie gehabt gezielt die Leute, die Wein probieren und beraten werden wollen“, sagte er. „Wenn abends jüngeres Publikum kommt, steigt die Nachfrage nach süßerem Weinen.“

„Das ist das ideale Weintrinker-Wetter“, sagte Eric Dorst, der gemeinsam mit Ehefrau Elke und mit nagelneuem Verkaufsstand angereist war. Foto: Sebastian Priebe / regios24

„Die Atmosphäre hier ist einmalig“

Wer beim Rundgang über die kleine Meile an ihrem Stand nach einem frischen Tropfen fragt, dem rät Winzergattin Dagmar Busch zum feinherben NO. 1 Rivaner. Der Name ist Programm. „Diese Trauben waren die ersten, die wir vergangenes Jahr geerntet haben.“ Für Autofahrer und Abstinenzler unter den Besuchern schenkt sie neben Traubensaft-Schorle mit „Null-Komma-Nix“ gerne einen prickelnden, entalkoholisierten Weißwein aus. Neben Stammgästen bevölkerten auch solche die Meile, die es erst noch werden wollen. Darunter ein Quintett aus der Freizeitsparte des MTV Wasbüttel um Peter Marwede. „Das Fest gibt es schon so lange, aber wir haben es erst vergangenes Jahr für uns entdeckt und heute als erste Besucher eröffnet “, sagte Marwede. Die Truppe war wie viele andere nach Fallersleben geradelt. Um mit klarem Kopf wieder nach Hause zu kommen, standen neben zwei Flaschen Wein auch vier Flaschen Wasser auf dem Tisch. „Die Atmosphäre hier ist einmalig“, meinte die sportliche Truppe. Davon können sich die Besucher noch bis Samstag überzeugen. Die Winzer öffnen ihre Stände jeweils von 12 bis 23 Uhr. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Als die PUG-Spitze das Fest gemeinsam mit den drei Winzern mit einem Prosit eröffnete, bevölkerten deutlich mehr Besucher den Schlosshof.

