Elis Regina war in Brasilien ein Star. Die temperamentvolle Sängerin verstarb 1982 an einem tödlichen Cocktail aus Alkohol und Kokain. Dass sie - eine Kritikerin der Militärdiktatur - durch Künstliche Intelligenz virtuell zum Leben erweckt in einem VW-Clip auftaucht, sorgt für Kritik. VW kollaborierte mit der Militärjunta.