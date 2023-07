Zoff wegen Verkehrsbehinderungen beim Wolfsburger Triathlon

Verschwitzt, müde und glücklich, dass der Wolfsburg Triathlon wiederauferstanden ist, bin ich am Sonntag nach Hause gekommen. Bei brüllender Hitze hatten wir als riesiges Heer an ehrenamtlichen Helfern alles gegeben, damit das Dreikampfspektakel wieder auf die Beine kommt. Nach der Pandemie und der Absage, zu der der Veranstalter vergangenes Jahr gezwungen war, war da zunächst ein großes Fragezeichen gewesen. Etliche hatten mit der Sportstadt Wolfsburg - gerade war auch der Marathon wegen fehlender Gelder gestrichen worden - abgeschlossen.

Mit Herzblut und Mut hatten dann die Macher vom VfL die Traditionsveranstaltung noch mal in den Fokus genommen. Unterstützt von vielen Freiwilligen, die dem Dreikampf am Allersee wieder Leben einhauchen wollten. Was offenbar jetzt wieder fehlte, war das Zusammenwirken unserer Behörden. Wieder eine Baustelle, wieder Verkehrsbeeinträchtigungen, die für Frust und Verärgerung sorgten. Die zweite Disziplin, das Radfahren kann aber nicht auf rumpeligen Feld- und Waldwegen absolviert werden. Da braucht es schon die enge Zusammenarbeit ALLER Stellen. So ist es nur ein Armutszeugnis. Und das Geschrei wegen der sterbenden Sportstadt Wolfsburg nur ein Lippenbekenntnis. Deshalb die Frage: Können sich die zuständigen Stellen bitte den nächsten Triathlon fest in den Kalender eintragen? 18. August 2024! Ginge das?

