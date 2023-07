Schwerverletzte Radfahrerin nach Kollision mit Auto in Wolfsburg

Wolfsburg Auf der Dieselstraße ist es am Mittwoch zu dem schweren Unfall gekommen. Außerdem gab es einen Autodiebstahl in Wolfsburg.

Ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin hat sich am Mittwochmittag in Wolfsburg auf der Dieselstraße, Ecke Robert-Bosch-Weg, ereignet. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr ein 56 Jahre alter Autofahrer aus Braunschweig gegen 12.30 Uhr mit seinem VW Passat den Robert-Bosch-Weg und wollte nach rechts auf die Dieselstraße in Fahrtrichtung Innenstadt abbiegen. Nach Polizeiangaben übersah er hierbei eine 80 Jahre alte Fahrradfahrerin, die mit ihrem Rad auf dem Radweg aus Richtung Innenstadt in Richtung Vorsfelde unterwegs war.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei die 80-Jährige von ihrem Fahrrad fiel und auf die Fahrbahn stürzte. Ein Zeuge kümmerte sich um die ältere Dame und leistete ihr Erste Hilfe. Die Seniorin zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu, wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und bittet darum, dass der Zeuge, der der Verletzten geholfen hat, sich bei der Polizei in der Heßlinger Straße meldet, (05361) 46460.

Unbekannte stehlen blauen Skoda CitiGo in Wolfsburg: Hoher Schaden

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen blauer Skoda CitiGo in der Straße Samlandweg gestohlen. Die rechtmäßige Eigentümerin hatte am Dienstag gegen 20 Uhr ihren fünf Jahre alten Wagen auf dem Gemeinschaftsparkplatz vor ihrem Wohnhaus ordnungsgemäß verschlossen abgestellt, so die Polizei in einer Mitteilung.

Als sie am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr ihr Fahrzeug wieder benutzen wollte, war es verschwunden. Durch den Diebstahl ist der Eigentümerin ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden. Hinweise an die Polizei unter (05361) 46460.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de