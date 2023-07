Tunnelreinigung soll Wolfsburgs Berufsverkehr nicht behindern

Der Berufsverkehr soll nicht betroffen sein: Die jährlichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten im Tunnel Heßlinger Straße/Heinrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg finden ab Montag, 17. Juli, statt und werden voraussichtlich bis Mittwoch, 19. Juli, andauern. „Um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, finden die Arbeiten in den Werksferien statt“, erklärt Oliver Iversen, Leiter des Geschäftsbereiches Straßenbau und Projektkoordination.

Außerdem werde immer in der Richtung gearbeitet, die nicht vom Berufsverkehr betroffen ist: die Fahrbahn aus Fallersleben kommend und in Richtung Osten also ab den Morgenstunden, die Gegenseite in Richtung Westen dann nachmittags. Für das Vorhaben wird eine Fahrtrichtung jeweils halbseitig gesperrt.

„Regelmäßige Reinigungen dienen dabei der Werterhaltung von Tunnelbauten und erhöhen die Sicherheit im Straßenverkehr“, heißt es von der Stadtverwaltung. Um Tunnelwände und -decken schnell und gründlich zu reinigen, werde eine Wasserhochdrucktechnik angewandt, die es ermöglichen soll, sowohl vertikale als auch horizontale Flächen von Schmutz und Ablagerungen zu befreien. Anfallendes Schmutzwasser werde dabei mittels der integrierten stationären Abwasserauffanganlage direkt vor Ort gesammelt und anschließend fachgerecht entsorgt.

Im Wolfsburger Tunnel wurden Schäden entdeckt

Im direkten Anschluss an die Reinigung soll die Fahrtrichtung Fallersleben vom 24. bis zum 28. Juli voll gesperrt werden. „Im Zuge einer Bauwerksprüfung wurden auf der Westrampe in Fahrtrichtung Fallersleben zwei Schäden auf der Fahrbahn festgestellt, die zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit umgehend instandgesetzt werden müssen“, heißt es weiter.

Die Schäden würden sich jeweils über beide Fahrspuren ziehen, daher sei in diesem Fall eine halbseitige Sperrung nicht umsetzbar. Die Umleitung erfolgt über den Willy-Brandt-Platz. Die Vollsperrung wird auch für weitere Arbeiten in dem Bereich genutzt. Zum einen wird der Nordkopftunnel einer Inspektion unterzogen, die die Sicherheit der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer im Katastrophenfall schützen soll, und zum anderen finden Wartungsarbeiten an der Tunnelverkleidung statt.

„Aufgrund des Arbeitsablaufs und der Feuchtigkeit während der Tunnelreinigung lassen sich die beiden Vorhaben nicht zusammenlegen“, heißt es von der Stadt abschließend.

red

