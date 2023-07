Wolfsburg: Zwei Einbrüche in Bürogebäude

Wolfsburg Im Wolfsburger Industriegebiet sind Unbekannte über das Fenster in zwei Bürogebäude eingebrochen. Aus einem nahmen sie Bargeld mit.

Unbekannte Täter sind zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in zwei Büros in der Benzstraße in Wolfsburg eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Das berichtet die Polizei.

Am Dienstagmorgen hatte ein Mitarbeiter einer Firma den Einbruch entdeckt. Die Täter hatten sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt verschafft, in den Büros mehrere Schränke durchwühlt und zum Teil auch aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Noch während der Tatortaufnahme erhielten die eingesetzten Polizeibeamten einen Hinweis auf einen weiteren Einbruch in dem gegenüberliegenden Gebäude. Auch hier waren unbekannte Täter über ein Fenster in das Gebäude gelangt – in diesem Fall hatten sie „einen geringen Bargeldbetrag“ erbeutet.

Wolfsburgs Polizei bittet um Zeugenhinweise zu den zwei Einbrüchen

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sollen sich bei der Wolfsburger Polizei unter der Telefonnummer (05361) 46460 melden.

red

