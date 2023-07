Neues „Skills Lab“ der Diakonie Wolfsburg sorgt für Staunen

„Und wie oft muss ich drücken?“, fragt Falko Mohrs, Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur, als er kurzerhand Teil einer professionellen Notfall-Erstversorgungs-Simulation wird und das Leben von Patient „Juno“ plötzlich auch von der Belüftungs-Frequenz aus der Hand des Ministers beim Betätigen des Ambu-Beutels abhängt. Die gute Nachricht: „Juno“, eine hochmoderne und digitale Pflegepuppe, hat den Einsatz bei guter Verfassung überstanden.

Bei der Einweihung des neuen „Skills Labs“ der Diakonie Wolfsburg im Seniorenzentrum St. Elisabeth steigt kurz der Puls der geladenen Gäste. „Denn genau so funktioniert Simulatonslernen, einerseits im geschützten Raum, bei der kein Mensch zu Schaden kommen kann, andereseits unter maximal realitätsnahen Bedingungen, damit aus theoretischem Wissen für den Pflegealltag Handlungskompetenz wird“, wie es in der Mitteilung der Diakonie heißt.

In diesem Fall muss eine Notfall-Erstversorgung durch Pflegekräfte den Patienten am Leben halten, bis ärztliche Hilfe eintrifft. Drei Auszubildende der Pflegeschule Diakonisches Werk zeigen, was sie drauf haben, und integrieren Minister Mohrs in das Abarbeiten des A-B-C-D-E-Schemas (Atemwege, Beatmung, Kreislauf, neurologische Defizite und Körperschau, abgekürzt aus den englischen Pendants). Auch Oberbürgermeister Dennis Weilmann und Sozialdezernentin Monika Müller ertasten die Vitalfunktionen. Die Puppe ist voll ausgestattet mit digitaler Technik - und tatsächlich ist für die Gäste dann die Atmung zu hören und zu fühlen.

Im „Skill Lab“ werden Selbst- und Fremdwahrnehmung abgeglichen

„Bei der Ausstattung und Einrichtung der Räume haben wir den gesamten Bildungsprozess im Blick. Hier können wir sichere Reaktionen einüben und Video- und Bildschirmtechnik nutzen, um das Geschehen zu übertragen in andere Räume und zur Analyse aufzuzeichnen. So ermöglichen wir auch den wichtigen Abgleich von Selbst- und Fremdwahrnehmung“, verdeutlicht Gastgeber Ralf-Werner Günther, Geschäftsführer des Diakonisches Werks. Im neuen „Skills Lab“ sollen für angehende Pflegekräfte im Ausbildungsverbund die optimalen Bedingungen zum Erlangen der medizinischen, pflegerischen und kommunikativen Grundlagen geschaffen werden.

„Ein wirklich toller Ort zum Lernen“, so lautet das Credo der Gäste bei der Eröffnungsfeier. Weil Pflege einer der komplexesten Ausbildungsberufe überhaupt sei und deshalb nicht umsonst auch auf dem Weg zur Teilakademisierung, sei es so wichtig, in einem sicheren Raum wie diesem zu lernen, so Minister Mohrs in seinem Grußwort. „Das steigert die Ausbildungsqualität und -attraktivität“, so Mohrs.

„Skill Lab“ der Diakonie Wolfsburg sorgt für Begeisterung

Als „richtig cool“ bezeichnet Maximilian Kalläne, einer der drei beteiligten Auszubildenden das „Skills Lab“. „Das Lernen hier ist wie bei einem Baum, der wächst, und wenn wir am Ende draufhaben, womit wir Menschen helfen können, dann macht’s wirklich richtig Spaß.“ Und genau dieser Funke der Begeisterung sei bei der Eröffnungsfeier übergesprungen, heißt es. Thomas Knäpper, Berater für die Pflegeausbildung in Niedersachsen vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, versichert, auf jeden Fall wiederkommen zu wollen. Günter Meyer, Dekan der Fakultät Gesundheitswissenschaften der Ostfalia, spricht von einer Intensivierung der bestehenden Kooperation mit der Diakonie Wolfsburg und dem neuen „Skills Lab“ als drittem Lernort.

„Als Stadt Wolfsburg danken wir der Diakonie für die Schaffung dieses attraktiven neuen Lernorts für die Stadt und die Region“, so Oberbürgermeister Dennis Weilmann. In die gleiche Kerbe schlägt Minister Falko Mohrs: „Mit dem neuen ,Skills Lab‘ ist die Pflegeschule der Diakonie jetzt ein noch attraktiverer Lernort. Hier können die Auszubildenden mithilfe modernster Technik unter realistischen Bedingungen für ihren Einsatz in der Praxis üben und Gelerntes zum Beispiel für Notfallsituationen im geschützten Raum ausprobieren.“

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de