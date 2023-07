Wolfsburg Die Schlagernacht mit Kerstin Ott steigt am 9. November 2024 im Congress-Park Wolfsburg. Doch nicht nur Ott soll für Stimmung sorgen.

Kultur Schlagerstar Kerstin Ott tritt in Wolfsburg auf

„Wir lieben Schlager“ – unter diesem Motto steigt am Samstag, 9. November 2024, ab 19.30 Uhr eine Schlagernacht im Congress-Park Wolfsburg, teilt der Veranstalter rh events mit. Top-Act ist Kerstin Ott. „Das Lied ,Die immer lacht‘ schaffte es im Spitzen-Tempo in die Top 5 aller deutschen und österreichischen Charts und befütterte monatelang jede Playlist auf allen verfügbaren Streaming-Portalen. 1,2 Millionen verkaufte Tonträger und 200 Millionen Youtube-Clicks verschafften der Remix-Version der eingängigen Mitsing-Discofox-Nummer einen Veröffentlichungsstand, den man erst mal erreichen muss“, heißt es in der Ankündigung der Agentur.

Party-King Olaf Henning ist dabei

Und dennoch hätten alle „Unkenrufer“ sich geirrt: Kerstin Ott sei nicht als „One-Hit-Wonder“ wieder untergetaucht, sondern habe unbeirrbar neue Songs geschrieben, Lieder mit Geschichten aus der Realität, glaubhaft, besonders und tanzbar. Vier Alben habe sie ihren Fans bis heute geschenkt, und ausnahmslos alle landeten der Mitteilung zufolge in Deutschland unter den Top 5. Mittlerweile sei sie aus keiner großen Schlager-Produktion mehr wegzudenken und habe mit großen Stars der Szene Duette abgeliefert, die nicht mehr zu überhören seien (Howard Carpendale, Helene Fischer). Keine Schlager-Party finde mehr statt ohne „Wegen Dir“, „Regenbogenfarben“ oder „Nachts sind alle Katzen grau“. Weitere Stars der Schlagerparty sind nach Veranstalterangaben Nachwuchstalent Safiya, das Stimmungsmacher-Trio Playa Rouge und Party-King Olaf Henning – bekannt durch Songs wie „Ich bin nicht mehr Dein Clown“, „Cowboy und Indianer“, „Herzdame“ und „So eine Nacht“.

Vorverkaufsstellen

Wolfsburg-Tourist-Information, Willy-Brandt-Platz 3, Telefon (05361) 899930.

Wolfsburger Nachrichten, Porschestraße 22-24, Telefon (0531) 16606.

TUI Travel GmbH, Porschestraße 1, Telefon (05361) 81290.

ADAC-Geschäftsstelle, Kleiststraße 3, Telefon: (05361) 6019156.

Hotline Eventim: (01806) 570070.

