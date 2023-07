Digitalpakt Schule: Zusätzliche Fördermittel für Wolfsburg

Schülerinnen und Schüler nehmen im Klassenzimmer einer 9. Klasse am Geografieunterricht mit Hilfe von Laptops und Tablets teil. (Symbolbild)

In einer rekordverdächtigen und nächtlichen Aktion hat der Geschäftsbereich Schule der Stadt Wolfsburg zusätzliche Fördermittel für die digitale Ausstattung der Wolfsburger Schulen beantragt, teilt die Stadtverwaltung mit. Insgesamt wurden der Mitteilung zufolge rund 100 Anträge mit einem Gesamtvolumen von 2,7 Millionen Euro gestellt. Diese Mittel sollen für die Anschaffung von Accesspoints, Präsentationstechnik und Tablets mit Zubehör verwendet werden. Doch dafür sei besonderer Einsatz nötig gewesen: Die zusätzlichen Mittel konnten nämlich in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli um Mitternacht beim Land Niedersachsen beantragt werden – und zwar im sogenannten Windhundverfahren, so die Stadtverwaltung. Das heißt, das Team des Geschäftsbereichs Schule habe schnell sein müssen und sei deshalb zur Geisterstunde hellwach gewesen: 14 Mitarbeitende hätten zu dieser ungewöhnlichen Arbeitszeit die nötigen Anträge für die weiteren Fördermittel gestellt. „Mit Erfolg: Denn das Land hat inzwischen alle Eingangsbestätigungen verschickt“, teilt die Stadt Wolfsburg mit.

Iris Bothe: „Die digitale Ausstattung der Schulen in Wolfsburg wird weiter vorangetrieben“

„Die Aktion zeigt, wie engagiert das Team des Geschäftsbereichs Schule für die Sache ist. Dieser Einsatz zu dieser Uhrzeit ist nicht selbstverständlich und verdient großes Lob. Dank der sehr guten Vorbereitung der Fördermittelsachbearbeiter Dr. Martin Ganßloser und Torsten Vahldiek konnte die Aktion bereits nach 30 Minuten erfolgreich abgeschlossen werden. Mit dem zusätzlichen Abruf von Fördermitteln wird die digitale Ausstattung der Schulen in Wolfsburg weiter vorangetrieben, um den Schülerinnen und Schülern beste Voraussetzungen für modernes Lernen bieten zu können“, zeigt sich Stadträtin Iris Bothe zufrieden.

Hintergrund: Als Teil des Wolfsburger Medienentwicklungsplans 3.0 konnte ein Teil der Finanzierung über Fördermittel des Digitalpakts Schule refinanziert werden, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Insgesamt belaufe sich das Verhältnis auf 22,7 Millionen Euro, wovon 7 Millionen Euro durch Fördermittel abgedeckt worden seien. Aufgrund von Preissteigerungen um bis zu 30 Prozent, hervorgerufen durch die Situation in der Ukraine und die Folgen der Corona-Pandemie, seien allerdings zusätzliche Mittel erforderlich gewesen. Diese konnten jetzt der Mitteilung zufolge beim Land ab dem oben beschriebenen Zeitpunkt beantragt werden, da nicht alle Schulträger in Niedersachsen ihre Fördermittel abgerufen hatten. Die sogenannten „Restmittel“ würden nach Reihenfolge des Antragseingangs bewilligt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de