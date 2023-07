Wolfsburg: Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Die Täter brachen zwischen Freitag und Samstag in ein Lebensmittelgeschäft in der Porschestraße ein (Symbolbild).

Unbekannte Täter sind zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in ein Geschäft in der Porschestraße in Wolfsburg eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach entdeckte eine Mitarbeiterin am Samstagmorgen, dass Unbekannte die Schiebetür des Lebensmittelgeschäftes im nördlichen Bereich der Fußgängerzone gewaltsam geöffnet hatten. Die Täter suchten wohl nach Diebesgut und flüchteten, nachdem sie Bargeld gefunden hatten.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05363 46460 zu melden.

red

