Vielfältig gestaltet sind die Kleingärten in den vielen Gartenanlagen in Wolfsburg, wie hier zum Beispiel im Kleingärtnerverein Am Laagberg. (Archiv)

Kleingärten in Wolfsburg So geht‘s in Wolfsburg mit den Kleingartenanlagen weiter

Der oberste Kleingärtner der Stadt verfolgte die Debatte im Rat über die „Wolfsburger Kleingartenkonzeption 2030“ von der Zuschauertribüne im Ratssaal aus. Nach der Abstimmung dürfte Detlef Steiniker zufrieden gewesen sein. Es gab ein klares Votum.

Einstimmig beschlossen die Ratsmitglieder den Masterplan für die stadtweit 23 Kleingärtnervereine. Der ist so etwas wie eine ultimative Bestandsaufnahme inklusive umfassender Auswertung und daraus folgenden Empfehlungen. Die Stadt hat von zwei Planungsbüros die „Wolfsburger Kleingartenkonzeption 2030“ erarbeiten lassen. Untertitel: „Entwickeln – Verbinden – Vernetzen“.

Für drei Wolfsburger Kleingärtnervereine ist Konzeption besonders wichtig

Für die mehreren tausend Kleingärtner ist das Konzept von großer Bedeutung. Und zwar insbesondere für die drei Vereine „Am Bohlweg“, „Sonnenschein“ und „Westersieck“, die voraussichtlich irgendwann für die Entwicklung des Masterplans Nordhoffachse weichen müssen. Allerdings kann das noch fünf, zehn oder sogar zwanzig Jahre dauern, bis da tatsächlich etwas passiert.

Als „rare Orte der Gemeinschaft“ bezeichnete Kerstin Struth (SDP) im Rat die Kleingartenanlagen. „Kleingartenanlagen sind in der Lage, das menschliche Wohlbefinden, insbesondere in Innenstadtbezirken, zu steigern.“ Ausgleichsflächen müssten wohnortnah realisiert werden. Und: „Kleingärten weisen aufgrund ihrer Struktur deutlich höhere Kühlungseffekte auf als Parkanlagen.“

Die drei Kleingärtnervereine an der Heinrich-Nordhoff-Straße - Am Bohlweg, Sonnenschein und Westersieck - müssen wegen des Masterplans Nordhoffachse in einigen Jahren voraussichtlich umgesiedelt werden. Foto: Helge Landmann / regios24

Kleingartenanlagen wesentlich für Charakter als grüne Stadt Wolfsburg

Zwei Aspekte waren Werner Reimer (CDU) wichtig: Der Bedarf für neue Kleingartenanlagen müsse „immer auf der richtigen Kanalseite“ abgebildet werden. Zudem wies er auf die Suchgebiete hin. Als „sehr positiv“ bewertete Thomas Schlick (AfD) die Konzeption für die Gartenanlagen. Und lobte, dass Ausgleichsflächen für wegfallende Anlagen ausgewiesen werden sollen.

Stadtplaner Marc Heinisch und ein Kollege waren durch die Ortsräte und Ausschüsse gezogen, um die Konzeption vorzustellen. Im Ortsrat Ehmen/Mörse beispielsweise bezeichnete er die stadtweit vereinsmäßig organisierten Kleingartenanlagen als wesentlich für den Charakter als „grüne Stadt Wolfsburg“. Sie seien zudem wichtig für die Freizeitgestaltung und als Treffpunkt.

Kleingartenanlagen sind in der Lage, das menschliche Wohlbefinden, insbesondere in Innenstadtbezirken, zu steigern. Kerstin Struth, SDP, Ratsfrau

Bedarf an neuen Kleingärten im großen Stil

Bereits 2019 hatte die Stadt das Konzept in Auftrag gegeben. Bestandteil des nun gefassten Grundsatzbeschlusses ist auch die Bildung einer Arbeitsgruppe Kleingartenentwicklung, die Maßnahmen mit Kostenschätzungen entwickelt. Wie viel die Umsetzung der umfangreichen Konzeption bis 2030 insgesamt kosten könnte, dazu gibt es im Rahmenbeschluss keine Angaben.

Der Bedarf an neuen Kleingärten im größeren Stil ist laut Konzeption eindeutig. Die Kalkulation beruht auf dem aktuellen Versorgungsgrad von einem Kleingarten auf 19 Geschosswohnungen und dem empfohlenen Versorgungsgrad von einem Kleingarten je 14 Wohnungen. Die bis 2029 prognostizierte Steigerung von aktuell 39.591 auf 42.994 Haushalte im Geschosswohnungsbau würde unter Berücksichtigung des empfohlenen Versorgungsgrades und ohne neue Anlagen einen Bedarf an 3071 Parzellen ergeben und demnach einen Fehlbedarf von 974 Kleingärten. Es müssen also weitere Flächen her.

Bevorzugte Gebiete für Entwicklung neuer Kleingartenanlagen

Um die Versorgung langfristig zu sichern, will die Stadt „bestehende Kleingartenanlagen nach Möglichkeit erhalten“ und neue schaffen. Konkret plant die Verwaltung unter anderem Folgendes:

• Bis 2026 sollen, vorrangig in Reislingen, ein bis zwei neue Anlagen mit bis zu 250 Gärten auf im Flächennutzungsplan 2020plus enthaltenen Ersatzflächen entstehen.

• Bis 2030 sind darüber hinaus weitere Entwicklungen, bevorzugt in Fallersleben, anvisiert.

• Der nächste F-Plan soll weitere Ersatzflächen zur Kleingartenentwicklung sichern. Dafür sind in der Konzeption laut Stadt schon zwei erste Suchräume bestimmt: „Diese befinden sich in der Nähe der Baugebiete ,Steimker Gärten’ und ,Sonnenkamp’ sowie in einem Bereich zwischen dem Ortsteil Wendschott und dem Stadtteil Vorsfelde.“

• Für die bestehenden Gartenanlagen wurden Vorschläge erarbeitet, als Lösungsansätze zur Stärkung des Kleingartenwesens allgemein und speziell der einzelnen Vereine. Die Vorschläge sollen die Basis für weitere Planungen bilden.

• „Um die erforderlichen Planungen und Entwicklungen neuer Kleingartenanlagen ermöglichen und um im Bedarfsfall eine strukturelle Entwicklung bestehender Kleingartenanlagen fördern zu können, sind von der Stadt Wolfsburg die dafür notwendigen Mittel im Haushalt der kommenden Jahre einzustellen“, heißt es im Ratsbeschluss. Eine AG soll die Kosten im Vorfeld der Planungen ermitteln. Jährlich soll der Rat per gesonderten Vorlagen darüber entscheiden.

