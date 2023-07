Gewalt eskaliert in Wolfsburg: 30 Beteiligte - vier Verletzte

Ein Streit mit rund 30 Beteiligten im Wolfsburger Kaufhof ist in der Nacht in Gewalt eskaliert. Das Bild stammt aus dem Archiv, es handelt sich dabei um die gleiche Einsatzstelle.

Eine Auseinandersetzung mit rund 30 Beteiligten im Kaufhof in Wolfsburg ist in der Nacht zu Montag gegen 2.10 Uhr eskaliert. Mindestens vier Personen wurden verletzt. Wie die Polizei berichtete, wollte eine größere Gruppe in ein Lokal im Kaufhof einkehren. Nach Unstimmigkeiten mit den Mitarbeitern wurde ihnen der Zutritt verwehrt. Daraufhin warfen Mitglieder der Gruppe mit Flaschen und Gläsern nach dem Lokal. Außerdem griffen sie den Angaben der Polizei zufolge einen Mitarbeiter an. Zwei Scheiben des Lokals wurden beschädigt.

Der Streit spitzte sich weiter zu, zwischenzeitlich waren laut Polizei rund 30 Personen beteiligt. Neben Flaschen und Gläsern wurden dann auch Stühle eingesetzt und mindestens drei weitere Personen verletzt. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter, einige Tatverdächtige konnten nach kurzer Flucht von den Polizisten gestellt werden. Weiterhin nahmen sie zwei Personen zur Verhinderung weiterer Straftaten vorläufig in Gewahrsam.

Polizei Wolfsburg hofft auf Hinweise

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatablauf und zu Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361 46460 zu melden.

red

