Bus-Shuttle von der Schule zum Wolfsburger Planetenweg

Freude über das alte, neue Angebot: Schulklassen können sich mit dem Bus abholen lassen, um den Planetenweg in Wolfsburg und das Planetarium zu erkunden.

Für alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte bietet sich mit dem Planetenweg am Allersee eine ganz besondere Möglichkeit, unser Sonnensystem zu entdecken. Auf Initiative der Bürgerstiftung und in Kooperation mit dem Planetarium und der Wirtschaft und Marketing GmbH bringt ein Bus-Shuttle Wolfsburger Schüler von der Schule zu einer individuellen Live-Veranstaltung ins Planetarium, danach zum Planetenweg und abschließend wieder zurück in die Schule. Darauf weist das Planetarium hin.

Das sei ein ideales Angebot für Schulklassen, um etwa im Rahmen von Schulausflügen ihren Durst nach Wissen und frischer Luft gleichermaßen zu stillen. Nach der Wiedereröffnung des Planetenweges am 7. Mai, dem ersten Internationalen Tag der Planetarien, soll das besondere Bildungsangebot wieder aufgenommen werden.

„Bereits seit 2013 führen wir dieses besondere Lernangebot gemeinsam mit der Bürgerstiftung und der WMG durch. Eine erfolgreiche Partnerschaft, die wir gern weiter vorantreiben und die einmal mehr zeigt, wie viel sich in Wolfsburg erleben und lernen lässt“ erklärt die Planetariums-Geschäftsführerin Eileen Pollex.

Beratung im Wolfsburg-Store möglich

„Rund 2000 Schüler haben das Angebot bisher genutzt und im Nachgang zum Astronomie-Unterricht in der Planetariumskuppel die Dimensionen des Sonnensystems hautnah selbst erkundet,“ sagt Udo Willi Kögler, Vorstand der Bürgerstiftung. „Wir freuen uns, nach der Wiedereröffnung des Planetenweges das Angebot fortzuführen und finanziell zu fördern.“

Interessierte können sich im Wolfsburg-Store beraten lassen. „Den Bus sowie den Gästeführenden stellen wir zum abgestimmten Termin zur Verfügung“, so Christoph Kaufmann von der WMG. Der Wolfsburg-Store ist telefonisch unter (05361) 899930 oder per Email an tourist@wolfsburg.de montags bis samstags (9 bis 18 Uhr) und sonntags (10 bis 15 Uhr) erreichbar.

