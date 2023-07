Rudi Karg und andere Anwohner ärgern sich, dass die Bäume des Jahres an der Allee am Klieversberg, hier die Flatter-Ulme von 2019, nach ihrer Meinung nicht ausreichend gepflegt und präsentiert werden. Er beklagt außerdem Zuständigkeitsprobleme.

Natur in Wolfsburg Pflege der Baum-Allee am Klieversberg: Wer ist zuständig?

Was für ein Durcheinander: Unser Leser Rudi Karg wurde per E-Mail sprichwörtlich von Pontius zu Pilatus geschickt. Dabei wollte der Wolfsburger nur auf die fehlende Pflege einer schönen Allee am Klieversberg, nahe der Braunschweiger Straße, aufmerksam machen. Er hat uns seinen Schriftverkehr mit Stadt, Stadtwerken und LSW weitergeleitet. Die Auflösung seiner Odyssee lesen Sie hier.

Es war Anfang März, als sich Karg, der am Klieversberg wohnt, per E-Mail ans Sekretariat im Geschäftsbereich Grün der Stadt wandte – mit der Bitte um Weiterleitung an den Zuständigen. „Mit der fortgesetzten Pflanzung der ,Bäume des Jahres‘ hat es gut geklappt. Was jetzt noch fehlt, sind die kleinen Stelen mit den Bezeichnungen/Namen der Bäume. Da gab es immer eine unterschiedliche Zuständigkeit. Toll wäre es, wenn die Aktualisierung des Arboretums nicht dem Sparprogramm der Stadt geopfert wird“, schrieb er damals.

Im Grün-Geschäftsbereich der Stadt nahm Odyssee per E-Mail ihren Lauf

Kurz danach bekam der Anwohner Rückmeldung. Ein Grün-Mitarbeiter teilte ihm mit, dass die Baumbezeichnungen nach seinen bisherigen Kenntnissen von den Stadtwerken angebracht würden. Er habe die dortige Pressestelle angeschrieben, um einen Ansprechpartner zu finden. Weil das offenbar nicht klappte, wandte sich Karg selbst an die Stadtwerke, wie vom Grün-Mitarbeiter empfohlen.

Ende April kam von dort eine Rückmeldung: „Nach der Baumpflanzung an der Braunschweiger Straße durch die Stadt Wolfsburg übernimmt die LSW die Beschilderung der Bäume“, schrieb Stadtwerke-Sprecherin Petra Buerke an Rudi Karg. Sie habe dem Grün-Mitarbeiter den LSW-Kontakt geschickt. Der Wolfsburger kontaktierte im Mai dann noch einmal die Stadtwerke, wurde von der Sprecherin aber an den Energieversorger verwiesen, eine 100-prozentige Stadtwerke-Tochter.

Einige Bäume der Allee am Klieversberg sind offensichtlich eingegangen, so wie diese Lärche von 2012. Foto: Darius Simka / regios24

Auch Energieversorger LSW erklärte sich für nicht zuständig

Daraufhin schickte der Wolfsburger eine Mail an die LSW, in der er sich verwundert äußerte, dass die nun zuständig sein solle – und bat auch dort um Weiterleitung an die richtige Stelle. Wenige Tage später kam aus der LSW-Pressestelle die Auskunft, dass Karg auch dort nicht richtig sei. „Für die Beschilderung von Bäumen in Grünanlagen sind wir nicht zuständig. Die LSW betreut den Wasserlehrpfad. Auch die Stadtforst ist unseres Wissens nach nicht zuständig“, erfuhr er. Man habe seine E-Mail mit dem gesamten Verlauf daher mit der Bitte um erneute Prüfung an den Grün-Bereich der Stadt weitergeleitet.

Das war zu viel für den Rentner – entnervt leitete er den über Wochen gelaufenen Mail-Schriftverkehr an unsere Zeitung weiter mit der Bitte, die verzwickte Situation aufzuklären, da er selbst nicht weiterkomme. „Aus den angefügten Mails können Sie entnehmen, dass nun plötzlich ein Zuständigkeitsproblem vorliegt“, konstatierte Karg.

Vor vielen Jahren, wohl Ende der 1980er Jahre, sei das Arboretum entlang der Braunschweiger Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts ab Höhe Burgallee am Rabenberg entstanden, schilderte der Wolfsburger. Die Baumpflanzungen seien von der Braunschweiger Straße bis kurz vor der Fuß- und Radwegbrücke am Rabenberg hin zur Wiese am Klieversberg, unterhalb des Semmelweisrings, fortgeführt worden.

Aus den angefügten Mails können Sie entnehmen, dass nun plötzlich ein Zuständigkeitsproblem vorliegt. Rudi Karg, in seiner Mail an die Wolfsburger Nachrichten

Allee am Klieversberg wirkte unvollendet und ungepflegt

„Die Anpflanzung der jeweilige Bäume des Jahres ist in den vergangenen Jahren verspätet erfolgt. Oft mussten die Stadt Wolfsburg/Bereich Grün und die Stadtwerke erinnert werden, dass die Pflanzung der Bäume des Jahres und das Aufstellen der Namensstelen ausgeblieben sind“, kritisierte Karg. Seit Monaten würden die Initiatoren von ihm und anderen erneut erinnert.

Mit Rudi Karg traf sich unsere Zeitung an den fraglichen Bäumen. In der Tat wirkte der dortige Teil der Allee unübersehbar unvollendet und auch etwas ungepflegt: Die Europäische Lärche von 2012 sah vertrocknet aus. Die letzte Betonstele mit Namensplakette stand vor dem Baum des Jahres 2019, der Flatter-Ulme. „Dann war Feierabend“, ärgerte sich der Wolfsburger, der dort jeden Morgen entlangwalkt: Die Robinie von 2020, die Stechpalme von 2021 und die Rotbuche von 2022 stehen quasi anonym am Wegesrand, die Buche scheint zudem eingegangen zu sein. Immerhin: An jenem Morgen war rund um die Bäume frisch gemäht.

Den Bäumen des Jahres von 2020, 2021 und 2022 (hinten links) am Klieversberg fehlen die Namensstelen, der jüngste Baum wirkt verkümmert. Foto: Darius Simka / regios24

Stadtwerke nicht zuständig, Entschuldigung von der LSW

Unsere Zeitung bat Stadt, Stadtwerke und LSW um Stellungnahme, um endlich zu klären, wer denn nun für die jungen Bäumchen und deren angemessene Präsentation zuständig ist. Als erstes meldete sich die Stadtwerke-Sprecherin und kündigte eine Rückmeldung in Abstimmung mit der LSW an. Wenige Tage später wusste LSW-Sprecherin Birgit Wiechert Näheres zu berichten, man habe nochmals intensiv recherchiert: „Das Setzen der steinernen Stele inklusive Messingschild liegt im Verantwortungsbereich der LSW. Der Geschäftsbereich Grün der Stadt Wolfsburg und die LSW stehen bereits seit Mai dazu im Austausch. Das Setzen der noch ausstehenden Stelen soll unter Berücksichtigung der diesjährigen noch ausstehenden Baumpflanzung erfolgen. Gleichzeitig entschuldigen wir uns bei Herrn Karg für die entstandenen Irritationen hinsichtlich der Zuständigkeiten.“

Tatsächlich gab es vor fast 20 Jahren einen Wechsel in der Zuständigkeit, wie Imke Böllhoff von der LSW-Pressestelle ergänzte: und zwar ab 2005 mit Bündelung der Energie- und Wasserdienstleistungen in der LSW LandE-­Stadtwerke Wolfsburg GmbH Co. KG. Das war aber offenbar sowohl im Grün-Bereich als auch bei der LSW nicht überall bekannt.

Die noch fehlenden Schilder für die Bäume des Jahres 2020 bis 2023 werden in den kommenden Wochen durch die LSW beschafft und unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Pflanzung des ,Baum des Jahres 2023‘ aufgestellt. Ralf Schmidt, Stadt-Sprecher

Auch Stadt Wolfsburg entschuldigt sich

Die Stadt bestätigte, dass der Appell von Rudi Karg und weiteren Anwohnern bald Früchte tragen soll: „Die noch fehlenden Schilder für die Bäume des Jahres 2020 bis 2023 werden in den kommenden Wochen durch die LSW beschafft und unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Pflanzung des ,Baum des Jahres 2023‘ aufgestellt“, kündigte Stadt-Sprecher Ralf Schmidt an. Unter fachlichen Erwägungen werde die Moor-Birke, Baum des Jahres 2023 – wie alle Bäume durch städtisches Personal – im Herbst gepflanzt.

Die Allee werde regelmäßig durch städtisches Personal kontrolliert und gepflegt. Doch bei einigen Baumarten gebe es Ausfälle. „Der Grund dafür ist nicht mangelnde Pflege, sondern vielmehr die Tatsache, dass die entsprechenden Baumarten (Rot-Buche und Lärche) für den dortigen Standort nicht geeignet sind“, erklärte der Stadt-Sprecher. Dort gebe es Staunässe. „Durch Vernässung kommt es zu einem Absterben der für die Wasseraufnahme wichtigen Feinwurzeln.“ Als Folge habe es den Anschein, als würde ein Baum vertrocknen. Früher seien eingegangene Bäume ersetzt und Maßnahmen ergriffen worden, um die Standorte zu verbessern, zum Beispiel durch spezielles Substrat. „Leider liefen diese Bemühungen bisher ins Leere.“

Offen blieb allerdings die Frage, wie es sein konnte, dass man im Geschäftsbereich Grün nicht über die Zuständigkeiten im Bilde war und Rudi Karg auf eine lange E-Mail-Korrespondenz schickte. Dazu hieß es seitens der Stadt lediglich: „Für die langen Korrespondenzen und Unklarheiten im Prozess möchte sich die Stadt bei Herrn Karg entschuldigen – gleichzeitig bedankt sich die Stadt bei Herrn Karg für das Aufzeigen der Problemlage.“

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de