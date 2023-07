Wolfsburg Eine Grillhütte hat am Samstag in Wolfsburg Feuer gefangen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drohten die Flammen auf umliegende Bäume überzugreifen.

In Wolfsburg stand am Samstagmorgen eine Grillhütte in Flammen.

Blaulicht Wolfsburg Grillhütte in Wolfsburg steht in Flammen

In einer Grillhütte am Walter-Flex-Weg im Stadtteil Steimker Berg ist am Samstagmorgen gegen 9.33 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Hütte bereits lichterloh in Flammen. Das Feuer drohte bereits auf die umliegenden Bäume überzugreifen, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete.

Bei Eintreffen der Feuerwehr drohte bereits eine Ausbreitung auf die umliegenden Bäume. Foto: Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Wolfsburg

Die Feuerwehr konnte die Flammen nach einigen Minuten unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung verhindern. Nach 1,5 Stunden war der Einsatz beendet. Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt, die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Nach 1,5 Stunden war der Einsatz beendet. Foto: Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Wolfsburg

22 Einsatzkräfte waren vor Ort. Foto: Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Wolfsburg

