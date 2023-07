Drei Winzer schenken beim Weinfest in Fallersleben aus

Fallersleben Edle Tropfen, dazu Brezeln und Flammkuchen: Am Wochenende vor dem VW-Werksurlaub steigt das Weinfest im Schlosshof. Was Besucher erwartet.

2022 wagte die PUG nach zweijähriger Corona-Pause einen Neustart des Fallersleber Weinfestes. Das kam bei den Besuchern gut an. In diesem Jahr sind wieder drei Winzerfamilien aus dem Weinanbaugebiet Rheinhessen dabei. (Archivfoto)

Das Wochenende vor dem VW-Werksurlaub steht ganz im Zeichen edler Tropfen. Von Donnerstag, 13. Juli, bis Samstag, 15. Juli, lädt die Parteipolitisch Unabhängige Gemeinschaft, kurz PUG, wieder zum Weinfest ans Fallersleber Schloss ein. Drei Winzer aus dem Weinanbaugebiet Rheinhessen schenken bei der 17. Auflage wieder ihren Rebensaft aus.

Nach zweijähriger Corona-Pause wagten die Veranstalter im vergangenen Jahr einen Neustart - mit leicht verändertem Konzept. Das kam bei den Besucherinnen und Besuchern gut an. Um die Stände der bewährten Winzer drängten sich die Weinliebhaber, nahezu alle Sitzplätze waren schon zum offiziellen Startschuss vergeben.

Auch in diesem Jahr sind wieder drei rheinhessische Winzerfamilien dabei: Willi Knell aus Albig, Helmut Busch aus Volxheim und Eric Dorst aus Wörrstadt bieten seit 2005 in Fallersleben auf dem Weinfest ihre Weine an. Mit im Gepäck haben sie verschiedene Sorten Weiß- und Rotweine - von trocken bis lieblich, mit wenig oder viel Alkoholgehalt. Auch Roséwein kommt beim Weinfest in der Hoffmannstadt ins Glas.

Fallersleber Weinfest steigt vom 13. bis 15. Juli

„Das Weinfest passt zu Fallerleben und zum Schloss, wo sich auch das Hoffmann-von-Fallersleben-Museum befindet, schließlich war ja auch der 1798 in Fallersleben geborene Dichter August Heinrich Hoffmann von Fallersleben ein großer Weinliebhaber“, schreibt die PUG in den sozialen Medien.

Besucher können in romantischer Atmosphäre des Schlosses verschiedene Weine probieren und sich beraten lassen. Die Stände sind täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Der PUG-Vorsitzende Andreas Klaffehn wird die Veranstaltung am Donnerstag um 18 Uhr offiziell eröffnen, heißt es in der Ankündigung.

Wein, Flammkuchen und mehr beim Weinfest im Schlosshof

Neben Flammkuchen von Bäcker Stefan Daniel aus Mühlheim an der Ruhr sowie Bratwurst und Pommes soll es auch wieder die PUG-Brezeln geben, die vor Ort frisch gebacken und für den guten Zweck verkauft werden. „Die PUG hofft auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher bei hoffentlich schönem Wetter“, schreibt Andreas Klaffehn in der Einladung.

