Das ist beim Sommerfest der IG Metall in Wolfsburg geplant

Es sind Sommerferien, die Temperaturen klettern am Wochenende über die magische 30-Grad-Grenze und die IG-Metall Wolfsburg veranstaltet ihr traditionelles Sommerfest. Passender geht es nicht! Nach dreijähriger Pause kann die Veranstaltung am Samstag, 8. Juli, wie gewohnt stattfinden, heißt es in der Pressemitteilung der IG-Metall. Eingeladen sind wieder alle Metaller aus der Region und die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sowieso.

Los geht es am Samstag um 14 Uhr auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins in Wolfsburg in der Nordstadtstraße. Bis 18 Uhr ist für die Besucherinnen und Besucher auf dem Familienfest ein buntes Nachmittagsprogramm geplant - mit Aktionen für Groß und Klein. Auf dem Programm stehen unter anderem Rollenrutsche, Wasserkraftwerk, Zukunftswerkstatt, Kindereisenbahn, Karussells, Torwandschießen, Kletterberg und vieles mehr an Mitmachaktionen.

„Ab 18 Uhr gibt es ein vielfältiges Konzertprogramm auf der Hauptbühne“, kündigt Steffen Schmidt, Sprecher der IG Metall Wolfsburg, an. Die Metaller und Wolfsburgerinnen und Wolfsburger können sich vor allem auf Künstlerinnen und Künstler aus der Region freuen. Mit dabeisein werden unter anderem Emma Naughton, Singer-Songwriterin aus Braunschweig, der TV-Jahn Wolfsburg mit Streetdance und Hip-Hop, Jana & Simon, Duo aus der Musikschule Peine und die Bands Sunrise, Don’t Beat Bubu und Soultyzer. Um 23 Uhr soll die Veranstaltung vorbei sein, der Eintritt ist frei.

Beim letzten Sommerfest trat Max Giesinger auf. (Archiv) Foto: Anja Weber / regios24

Beim IG Metall Sommerfest gibt es nachhaltige Speisen aus der Region

Zwar dürfen eigene Speisen und Getränke mitgebracht werden, aber auch auf dem Festgelände ist für diverse Getränke- und Speisestände gesorgt. Auch hier habe der Veranstalter großen Wert darauf gelegt, dass Speisen und Getränke wie Pita, Smoothies oder Waffeln aus der Region kommen. Da aus Sicherheitsgründen Glasverbot herrscht, müssen sich Besucherinnen und Besucher auf stichprobenartige Taschenkontrollen einstellen.

Flavio Benites, Erster Bevollmächtigter der Metaller und Geschäftsführer, sagte bei der Pressekonferenz zum Sommerfest: „Nach der Pandemie, der Isolation der letzten Jahre, soll es vor allen Dingen das soziale Miteinander fördern. Die Menschen sollen eine schöne Zeit haben. Es soll Kraft und Energie daraus entstehen, es geht ja um Emotionen, die wichtig sind.“ 90.000 Mitglieder habe die Gewerkschaft. In der Vergangenheit hätten bis zu 35.000 Menschen das Fest mitgefeiert, so Benites.

IG Metall Sommerfest in Wolfsburg wird nachhaltig: Anreise mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln

Eine Änderung hat die IG Metall für Samstag jedoch geplant: „Zum ersten Mal findet das Sommerfest als Green Event statt. Das bedeutet, dass in allen Bereichen auf eine nachhaltige Umsetzung geachtet wird, um den CO 2 -Fußabdruck der Veranstaltung so gering wie möglich zu halten“, erklärt Schmidt. Aus diesem Grund empfehle die IG Metall allen Gästen, möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV anzureisen.

Wer doch mit dem Auto anreist, muss sich aus Sicherheitsgründen auf Straßensperrungen einstellen. Ab der Nordstadtstraße (beginnend ab der Kirche St. Bernward) wird eine Straßensperre inklusive Park- und Halteverbots eingerichtet (Anlieger auf Nachweis frei). Als Parkmöglichkeit werden öffentliche Parkflächen, wie beispielsweise der Schützenplatz am Allerpark, empfohlen. Außerdem können die Volkswagen-Mitarbeiter-Parkplätze am Tor Ost sowie in Kästorf am Samstag auch ohne Werksausweis genutzt werden. red

