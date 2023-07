Wolfsburg Heizungsgesetz: Die Kommunen sollen Wärmepläne aufstellen. In Wolfsburg hat die Fernwärme vom VW-Kraftwerk dabei eine Schlüsselrolle.

Die Fernwärme in Wolfsburg kommt von Volkswagen. Die LSW beliefert damit rund 80 Prozent der Stadt.

Heizen in Wolfsburg

Heizen in Wolfsburg Warum Wolfsburg bei der Wärmeplanung schon ganz gut dasteht

Zu behaupten, die Stadt wäre beim Thema Wärmeplanung fein raus, wäre dann doch etwas übertrieben. Aber Wolfsburg steht im Vergleich zu vielen anderen Kommunen deutlich besser da. Möglich macht‘s das Heizkraftwerk von Volkswagen. Allerdings wurde das umstrittene Heizungsgesetz vom Bundesverfassungsgericht nun erst einmal gestoppt.

Die Stadt Wolfsburg ist vom Thema kommunale Wärmeplanung nach Angaben von Stadt-Sprecher Ralf Schmidt nicht so stark betroffen. Der Grund: Im Stadtgebiet gibt es bereits eine sehr weitreichende Fernwärme-Versorgung durch den Energieversorger LSW - ingesamt zu etwa 80 Prozent: Rund 99 Prozent der gesamten Wolfsburger Kernstadt und 75 Prozent aller eingemeindeten Stadt- und Ortsteile sind nach Angaben des Energieversorgers ans Fernwärmenetz angeschlossen.

Stadt Wolfsburg will Wärmeplanung 2024 starten

„Das gesamte Netz ist 635 Kilometer lang. Und es wird – gerade auch durch die Erschließung von Neubaugebieten – ständig erweitert“, erklärt LSW-Sprecherin Birgit Wiechert. So hat beispielsweise im Mai die sukzessive Anbindung von Warmenau an die Fernwärme-Versorgung begonnen; bis 2026 soll der Ortsteil komplett angeschlossen sein. Die per Kraft-Wärme-Kopplung erzeugte Fernwärme-Heizenergie kommt von VW – sie wird von der Volkswagen Kraftwerk GmbH ins Fernwärmenetz eingespeist.

„Eine konkrete Wärmeplanung ist ab 2024 im Rahmen der Masterplanung Klimaschutz vorgesehen“, kündigt Stadt-Sprecher Schmidt an. Detaillierte Zahlen zu den einzelnen Energieträgern gebe es noch nicht. Sinn und Zweck der kommunalen Wärmeplanung sei eben eine Bestandsanalyse und das Ermitteln von Potenzialen.

Zum Heizen beliefert die LSW die Wolfsburger mit Fernwärme und Gas. Der Energieversorger ist eine Tochter der Stadtwerke. Foto: Helge Landmann / regios24

VW-Kraftwerk liefert an LSW Fernwärme für Wolfsburg

„Generell gilt in Wolfsburg: Dort, wo ein Fernwärmenetz betrieben wird, existiert kein Erdgasnetz“, betont die LSW-Sprecherin und berichtet zum Fernwärmenetz: „Aktuell versorgt die LSW rund 55.500 Haushalte in Wolfsburg.“ Das passiere über etwa 15.550 Hausanschlüsse. Zum Vergleich: Zum Stichtag 31. Dezember 2022 gab es laut Bevölkerungsbericht der Stadt im gesamten Stadtgebiet 66.452 Haushalte. Nur rund 11.000 Haushalte, etwa ein Sechstel, werden also nicht mit Fernwärme beheizt.

Wiederum etwa ein Drittel davon, nämlich rund 3600 Haushalte in den Ortsteilen, beliefert die LSW nach Angaben von Birgit Wiechert mit Erdgas. Und zwar in Almke, Barnstorf, Brackstedt, Hattorf, Hehlingen, Heiligendorf, Neindorf, Nordsteimke und Velstove. Aktuell 630 Hausanschlüsse sind in ganz Wolfsburg für Wärmepumpen gemeldet.

2022 hatte der regionale Energieversorger, eine 100-prozentige Tochter der Stadtwerke Wolfsburg, einen Fernwärme-Absatz von 660,5 Millionen Kilowattstunden. Der Erdgas-Absatz lag bei rund 107 Millionen Kilowattstunden.

Eine konkrete Wärmeplanung ist ab 2024 im Rahmen der Masterplanung Klimaschutz vorgesehen. Ralf Schmidt, Pressesprecher Stadt Wolfsburg

Niedersächsisches Klimagesetz schreibt Wärmeplan für Wolfsburg schon vor

Die kommunale Wärmeplanung ist nach den Plänen der Ampel-Regierung der wesentliche Punkt in Bezug auf die geplante Austauschpflicht für alte Öl- und Gasheizungen. So lange keine örtliche Wärmeplanung vorliegt, sollen beim Heizungsaustausch auch noch Gasheizungen eingebaut werden dürfen, sofern sie auf Wasserstoff umgerüstet werden können. Bis spätestens 2028 sollen Städte und Gemeinden erfasst haben, wie ihre Gebäude bisher beheizt werden und wie das in Zukunft klimaneutral passieren soll. Fernwärme soll dabei eine Schlüsselrolle spielen.

Um die Wärmeplanung der Kommunen zu beschleunigen, soll sie nach Plänen der Ampel-Koalition gesetzlich vorgeschrieben werden. In einigen Bundesländern - darunter auch Niedersachsen - sind die Städte teils schon jetzt gesetzlich verpflichtet, in den nächsten Jahren einen Wärmeplan vorzulegen. Und zwar sind das laut Novelle des niedersächsischen Klimagesetzes die Kommunen, die ein Mittel- oder Oberzentrum darstellen - so wie Wolfsburg.

Jedoch hat das Bundesverfassungsgericht die Abstimmung über das schwer in der Kritik stehende Heizungsgesetz gestoppt, die noch vor der parlamentarischen Sommerpause für diesen Freitag geplant war. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann hatte in Karlsruhe einen Antrag auf einstweilige Anordnung gestellt. Allerdings ging es in dem Eilverfahren nicht um Inhalte - es war eine formale Entscheidung. Der Politiker hatte die Kürze der Zeit zwischen dem schriftlichen Vorliegen des Gesetzentwurfs und der Abstimmung beanstandet. Er sah wegen der Eile im Gesetzgebungsverfahren seine Rechte als Abgeordneter verletzt.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de