Trickdieb bestiehlt älteres Ehepaar in Wolfsburg

Ein älteres Ehepaar ist am Mittwochmittag im Bereich des Klieversberg einem Trickdieb zum Opfer gefallen, wie die Polizei am Donnerstag berichtet. Demnach ließ das Ehepaar wegen der Wärme die Haustür offen, als gegen 11.30 Uhr ein Unbekannter das Gebäude betrat und sich in Schubladen nach Wertsachen umschaute. Als er auf die Herrin des Hauses traf, meinte der Unbekannte, dass er Dinge für einen Flohmarkt suche. Als dann der Herr des Hauses erschien, meinte der Unbekannte, er wolle schnell eine Kiste holen, um erworbene Gegenstände transportieren zu können. Daraufhin drehte er sich um und verschwand laut Polizei in unbekannte Richtung.

Daraufhin bemerkten die beiden Senioren, dass der Täter diversen Schmuck gestohlen hatte. Die Polizei beschreibt den Dieb als männlich, etwa 40 Jahre alt, 165 cm groß, mit südländischem Aussehen. Er hatte wohl einen dunklen Teint und sprach Deutsch mit Akzent, war grau gekleidet und von etwas dicklicher Statur. Hinweise zu dem Unbekannten oder mögliche weitere Opfer sollen sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361 46460 melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de