Der Fanfarenzug der Vorsfelder Elche macht sich auch gerne mal rar

Lust darauf, die Pauke zu schlagen, das Glockenspiel, auch Lyra genannt, zum Klingen zu bringen, die Fanfare zu blasen oder die Marschtrommel zu betätigen? Dann ist man beim Vorsfelder Naturtonfanfaren-Zug „Elche“ genau richtig. „Wir sind ständig auf der Suche nach Menschen, die Teil unserer Bläser oder unserer Drumline werden möchten, egal welchen Alters“, erklärt der Vorsitzende Patrick Kampen.

Nicht mal Noten- oder musikalische Vorkenntnisse sind nötig, sogar die Instrumente sowie die Uniformen werden – bis auf Hose und Schuhe – gestellt. Es gibt auch keine einmalige Aufnahmegebühr. „Zu uns kann man quasi ganz jungfräulich kommen, Anfänger müssen sich um Nichts kümmern“, betont Percussions-Ausbilder Tom Becker. Der 25-Jährige marschiert schon seit seinem sieben Lebensjahr bei den „Elchen“ mit. „Neueinsteiger werden ganz spielerisch darin geschult, Taktgefühl zu entwickeln. Am Anfang stehen ganz einfache Übungen: acht Schläge rechts, acht Schläge links, von vorne. Es wird ganz viel wiederholt, geübt und geübt“, zeigt der Vorsfelder auf.

Wer nach etwa einem halben Jahr „sein Instrument“ gefunden hat, bekommt dieses dann leihweise schon mal mit nach Hause, um das Erlernte zu festigen. Für das Tenorhorn oder den Bariton kann das dann auch mal nur das Mundstück sein. Wer sich selbst ein Übungsgerät kaufen möchte, kann sich so genannte einfache „Practice Pads“ zulegen. Jeden Mittwoch findet der Übungsabend im Elche-Musik-Treff, kurz EMT, in der Helmstedter Straße 10 statt – für die Anfänger von 17.30 bis 18.15 Uhr und für die Stamm-Besetzung von 18.15 bis 21 Uhr.

Der größte Fanfarenzug der Umgebung

Laut Aussage des Duos Kampen/Becker sind die „Elche“ der „größte Fanfarenzug in der Umgebung“, aktuell haben die Musiker etwa 25 aktive Spielleute im Alter zwischen acht und 65 Jahren. Mit den „Magic Flames“, dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Hattorf, besteht seit Jahren eine Kooperation, derzeit studieren die Hattorfer und die Eberstädter gemeinsam das Lied „Street-W-O-Beat“ ein, die Namensgebung erfolgte in Anlehnung an das Autokennzeichen „WOB“. Kampen: „Wenn wir mal zusammen auftreten, können wir künftig den Beat gemeinsam performen.“

Überhaupt: Auftreten könnten die Werderstädter jedes Wochenende – wenn sie denn wollten. So stark ist die Nachfrage. Aber die „Elche“ sind zwischen dem Frühjahr und dem Beginn der Sommerferien ganz bewusst nur jedes zweite, dritte Wochenende unterwegs, auf den Schützenfesten in Danndorf, Tülau oder Vorsfelde, bei der Proklamation der Majestäten am Wolfsburger Schloss oder dem Fastnachtsumzug in Cremlingen, „weil es sonst zu viel wird“. Dennoch leben sie ja vor allem für diese Auftritte. „Das ist schon ein tolles Gefühl, wenn die Menschen zu unserer Musik aufstehen, mitklatschen, jubeln“, gesteht der 42-jährige Vereinschef, der in Wendschott beheimatet ist. Mit Stücken wie „Blue Balloon“, Rock ’n’ Roll oder Samba bringen sie immer den Saal zum Kochen.

Wenn die Musik zur Familiensache wird

Die Auftritte finden die Zwillinge Justus und Carlotta Quandt „sehr gut“. Die beiden 13-Jährigen sind ihrem 19-jährigen Bruder Jason nachgefolgt, der an der Pauke steht. Auch bei den Kampens ist das Erklingenlassen eines festlichen (Trompeten-)Signals Familiensache: die Töchter Eileen (15) und Joelina (13) sind auch mit von der Partie und finden’s „total cool“.

Richtig gut ist auch der Zusammenhalt der Spielleute. „Unsere Gemeinschaft ist der Kleber, der uns zusammenhält“, meint Becker. Und so wird am Ende der Übungsabende gegrillt, es gibt Vereinsfahrten in den Heide-Park oder zu Auftritten der Blue Diamonds.

