Wolfsburger Ortsrat Mitte-West lässt Brunnen auf Dunantplatz aus eigener Kasse sprudeln

Der Brunnen am Dunantplatz in Wolfsburg läuft wieder - sehr zur Freude aller Beteiligten.

Wasser marsch - zumindest am Dunantplatz. Denn der dortige Brunnen ist wieder in Betrieb. Weil die Stadt Wolfsburg aufgrund der wirtschaftlichen Situation an allen Ecken und Enden sparen muss, waren auch die meisten Brunnenanlagen für dieses Jahr still gelegt worden (wir berichteten). Doch das wollte der Ortsrat Mitte-West in diesem Fall nicht hinnehmen.

Laut eigener Mitteilung habe die PUG nach der Entscheidung umgehend Kontakt mit der Verwaltung aufgenommen. Die Kosten seien schnell ermittelt worden. Für das restliche Jahr (bis zirka Mitte September) würden sie sich für den Betrieb eines Brunnens auf etwa 3000 Euro belaufen. Diese Kosten übernimmt nun der Ortsrat Mitte-West aus eigener Tasche, heißt es.

„Die Entscheidung fiel einstimmig und ohne viele Diskussionen, dafür ein großes Dankeschön an unsere Ortsratskolleginnen und Kollegen. Denn selten sehen wir so schnell einen Erfolg“, berichtet Adam Ciemniak, Fraktionssprecher der PUG, erfreut. Innerhalb einer Woche wurde der erste Brunnen am Dunantplatz in Betrieb genommen.

„Jedoch ist es das Ansinnen des Ortsrates, nicht jedes Jahr die Kosten für das Betreiben der Brunnen zu zahlen, dafür reichen die Mittel auch schlichtweg nicht aus - und es sind vier Brunnen, die betrieben werden wollen“, ergänzt Ciemniak. Der Ortsrat Mitte-West wolle nach der Sommerpause die Köpfe zusammenstecken und ausarbeiten, wie die Brunnen wirtschaftlicher und umweltschonender betrieben werden können.

Am Brunnen am Brandenburger Platz laufen aktuell die Arbeiten für die Inbetriebnahme. Hier müsse technisch nachjustiert werden. Die Arbeiten sollen spätestens nächste Woche abgeschlossen sein.

Am Dunantplatz habe man auch sofort gemerkt, dass sich dort wieder mehr Menschen versammeln. „Das Feedback, das wir erhalten, ist durchweg positiv. Die Brunnen sind oft ein Treffpunkt für alle Generationen ein und laden zum Verweilen ein. Hier ist wieder richtig was los“, sagt Stadtrat Velten Huhnholz.

Doch nicht nur die Bürger, auch die Gewerbetreibenden am Dunantplatz und am Brandenburger Platz würden von den Brunnenanlagen profitieren, heißt es. Für das Eiscafé, aber auch für den Wochenmarkt am Brandenburger Platz sei die Nähe zum Brunnen ein Standortvorteil, ein Ausfall wirke sich unmittelbar auf deren Attraktivität aus. Huhnholz: „Auch mit Hinblick auf das kommende Brunnenfest im September am Brandenburger Platz wäre es nicht schön, dort mit ausgeschalteter Brunnenanlage zu feiern.“

red

