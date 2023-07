Wolfsburg Der Deutsche Wetterdienst hat für Norddeutschland eine Sturmtief-Warnung ausgesprochen. So ist Wolfsburg betroffen.

Das Sturmtief „Poly“ zieht über den Norden Deutschlands. Auch in Wolfsburg windet es. (Symbolbild)

Wetter in Wolfsburg

Wetter in Wolfsburg Sturmtief „Poly“: So sieht es in Wolfsburg aus

Sturmtief „Poly“ zieht über Norddeutschland und hat bereits ein Todesopfer gefordert. Seit dem Mittwochmorgen streift das Sturmtief „Poly“ den Nordwesten Deutschlands und sorgt für deutlich auffrischenden Wind. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Und weiter: „An der Nordsee und in deren Umfeld können zeitweise orkanartige Böen oder Orkanböen auftreten.“ Wird auch Wolfsburg betroffen sein?

„Poly“ begann in Ostfriesland in den späten Vormittagsstunden beziehungsweise mittags, nachmittags verlagert sich das Hauptwindfeld zunehmend nach Schleswig-Holstein und klingt dort in den Abendstunden allmählich ab. Für Wolfsburg und die Region hat der DWD bislang nur eine „Warnung vor markantem Wetter“, das entspricht der Wetterwarnung Stufe 2, ausgesprochen.

In Wolfsburg können Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 85 km/h, anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung, auftreten. Der Wetterdienst warnt vor möglichen Gefahren wie herabstürzenden Ästen oder herabfallenden Gegenstände.

Erst Ende Juni hielt das Tief „Lambert“ die Einsatzkräfte und Bewohnerinnen und Bewohner in der Region Braunschweig-Wolfsburg auf Trab. Vor allem Braunschweig wurde mit immensen Wassermassen überschwemmt. Bei dem Unwetter ist in Teilen Braunschweigs eine Regenmenge niedergegangen, die nach langjähriger Statistik seltener als einmal in 1000 Jahren erwartetet wird.

