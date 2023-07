Unbekannte stehlen teures Wohnmobil in Wolfsburg

Wolfsburg Die Tat ereignete sich Anfang der Woche in Wolfsburg. Außerdem gab es mehrere Einbrüche in der Stadt.

Ein Wohnmobil im Gesamtwert von rund 45.000 Euro ist zwischen Montagabend, 21.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 10.30 Uhr, aus der Wipperstraße in Wolfsburg verschwunden. Die rechtmäßige Eigentümerin hatte ihr laut Polizei gerade einmal zwei Jahre altes Fahrzeug der Marke Weinsberg vom Typ FCA Italy auf einem Stellplatz der Wipperstraße ordnungsgemäß verschlossen abgestellt.

Als sie am Dienstagmorgen vom Balkon schaute, war ihr weißes Gefährt mit bunten Streifen verschwunden. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen bemerkt haben oder das weiße Wohnmobil mit bunten Streifen im Straßenverkehr aufgefallen ist. Hinweise unter (05361) 46460.

Unbekannte brechen in Reislinger Wohnhaus ein

Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hauseigentümer haben Unbekannte ausgenutzt, um in deren Domizil in der Straße Grete-Jürgens-Ring einzubrechen. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagvormittag, 11 Uhr, und Dienstagnachmittag, 17.30 Uhr. Eine Nachbarin hatte den Einbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter durch gewaltsames Öffnen der Kellerfenster ins Innere des Hauses. Hier betraten sie verschiedene Räume in den Wohnebenen und durchsuchten diese nach sich lohnender Beute. Dabei erbeuteten sie Schmuck in noch festzustellender Anzahl und Wert. Danach flüchteten sie durch die Terrassentür und über den Garten. Hinweise: (05361) 46460.

Diebe brechen in Wolfsburger Arztpraxis ein

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in die Lagerräume einer Arztpraxis in der Porschestraße eingebrochen. Was sie dabei erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, wird derzeit ermittelt. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Täter zwischen Montagabend, 18.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 5.30 Uhr, über die Straße Meckauerweg an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stiegen hierdurch in die Lagerräume ein.

Anschließend durchsuchten sie verschiedene Bereiche und das dort befindliche Mobiliar nach sich lohnender Beute. Danach flüchteten sie unerkannt. Eine Angestellte hatte am Dienstagmorgen den Einbruch bemerkt, zunächst ihren Chef alarmiert, der unverzüglich die Polizei auf den Plan rief. Die Ermittler haben den Sachverhalt aufgenommen und hoffen darauf, dass Anwohner verdächtige Personen bemerkt haben. Hinweise: (05361) 46460.

