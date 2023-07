Klinikum Wolfsburg investiert ins Ausbildungszentrum am Krankenhaus

Aus dem Lautsprecher eines Überwachungsmonitors dröhnt ein durchdringender Dauerton. Am Behandlungstisch herrscht ein wenig Hektik. Ärzte, Pflegende und Medizinische Fachangestellte beleben gemeinsam eine Reanimationspuppe. Wenige Worte fallen, viele Handgriffe sind erforderlich, jede Aktion muss sitzen. Per Video wird die praxisorientierte Schulung im Zentrum für Patientensicherheit, Simulation und Teamtraining (Passt) am Klinikum Wolfsburg aufgezeichnet, wie das Krankenhaus mitteilt.

„Das ,Passt‘ ist für Mitarbeitende des Klinikums Wolfsburg, von Arztpraxen, aus anderen Kliniken, von Rettungsdiensten und der Berufsfeuerwehren zu einem wichtigen Aus- und Weiterbildungspartner geworden“, heißt es in der Mitteilung. Als Betreiberin des Zentrums biete ihnen die Klinik für Anästhesie, Notfallmedizin sowie operative Intensiv- und Schmerzmedizin im Klinikum seit acht Jahren spezielle Simulations- und Notfall-Kurse an.

Im Team trainieren die Teilnehmenden medizinische Notfallsituationen im OP, im Kreißsaal, im Rettungswagen oder in Praxen. „Es geht um die Basismaßnahmen der Laienreanimation bis hin zu erweiterten Maßnahmen der Herz-Lungen-Wiederbelebung, die Reanimation von Neugeborenen oder aber auch das Anlegen von speziellen Zugängen“, teilt das Klinikum mit. In den Kursen müssen die Teilnehmenden zusammen handeln und effektiv entscheiden. Ziel sei es, noch besser auf Notfälle vorbereitet zu sein und durch die Schulungen die Patientensicherheit weiter zu erhöhen.

Behandlungsmaßnahmen wie in der Realität

Bei den Kursen kommen hochmoderne Puppen als Patientensimulatoren zum Einsatz, die computergesteuert alle wichtigen Lebensfunktionen sehr realistisch darstellen beziehungsweise nachahmen, berichtet der Leiter des Simulationszentrums, Oberarzt Dr. Nicolai Wiegand. „Alle wichtigen Behandlungsmaßnahmen wie Herz-Lungen-Wiederbelebung, Gabe von Medikamenten oder auch das Anlegen von Zugängen können wir genau wie in der Realität vornehmen. Die Computermodelle reagieren dabei auf die durchgeführte Behandlung der Teilnehmenden, als würden wir eine echte Patientin oder einen echten Patienten versorgen.“

Alle wichtigen Behandlungsmaßnahmen wie Herz-Lungen-Wiederbelebung, Gabe von Medikamenten oder auch das Anlegen von Zugängen können wir genau wie in der Realität vornehmen. Dr. Nicolai Wiegand, Leiter des Simulationszentrums

Nicht nur inhaltlich habe das „Passt“ in den vergangenen Jahren sein Spektrum erweitert. Jetzt wurde die sogenannte Videoanlage für die Analyse der medizinischen Simulationsschulungen erweitert und modernisiert. „Insbesondere durch die strukturierte, videogestützte Analyse der Abläufe im Rahmen von Nachbesprechungen lassen sich intensive und nachhaltige Lerneffekte erzielen“, erläutert der wissenschaftliche Leiter, Prof. Dr. Matthias Menzel. „Mit der neuen Ausrüstung können wir noch gezielter auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Kursteilnehmenden eingehen“, so Menzel weiter. Das „Passt“ kann mit der neuen Technik Simulationen jetzt auch mobil anbieten, in der vertrauten Arbeitsumgebung der an der Schulung Teilnehmenden: direkt auf den Stationen im Klinikum, direkt in einem Rettungswagen oder direkt in einer Arztpraxis.

600 Teilnehmende am Klinikum Wolfsburg geschult

Die Angebote des „Passt“ stoße mittlerweile auch außerhalb Wolfsburgs auf großes Interesse. So hat sich das Simulationszentrum des Klinikums mit seinen Kursen als sogenannte „Trainingssite“ der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) für spezielle Reanimationskurse qualifizieren und zertifizieren können.

Allein im vergangenen Jahr sollen die qualifizierten und zertifizierten Trainer und Instruktoren des „Passt“ in unterschiedlichen Kursen knapp 600 Ärzte, Pflegende, Notfallsanitäter, Therapeuten und Praxispersonal geschult haben.

red

