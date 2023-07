Wolfsburger Rabauke sucht  ein neues Zuhause

Der achtjährige Jimmy kam aus einer nicht so guten Haltung ins Tierheim Wolfsburg und war fettleibig und aggressiv, teilt das Tierheim mit. Mittlerweile nehme Jimmy ab und suche nun ein schönes Zuhause, in dem das auch beibehalten werde. „Aggressiv ist er eigentlich auch nicht mehr, sobald er sich mit einem angefreundet hat. Man sollte ihn lediglich mit ein wenig Vorsicht genießen. Sobald es etwas hektischer wird, kann es passieren, dass er noch nach den Füßen haut“, heißt es in einer Mitteilung des Tierheims. Der Kater kuschele gern, sobald er einen möge und Vertrauen aufgebaut habe. Ideal wäre ein Zuhause mit viel Platz, Freigang sei bei dem Rabauken auf jeden Fall notwendig. Den Umgang mit Katzen kenne Jimmy auch, das sei aber nicht zwingend erforderlich für sein neues Heim. „Wichtig: Wenn Kinder im Haus sind, sollten diese mindestens 14 Jahre alt sein“, heißt es seitens des Tierheims.

red

