Wolfsburg erleben: WMG bietet Programm

Langfristige Imageaufwertung der Stadt Wolfsburg

Mit den „Wolfsburg erleben“-Thementagen bietet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft (WMG) von Ende August bis Anfang Oktober ein neues Angebot, um die Stadt in all ihren Facetten kennenzulernen, teilt die WMG mit. An sechs Programmtagen können die Teilnehmenden gemeinsam mit einem Tourguide das Freizeitangebot der Stadt erkunden und die unterschiedlichsten Themen- und Erlebniswelten von Wolfsburg erleben. Die Thementage richten sich der WMG zufolge vor allem an Fachkräfte aus der Tourismus- und Freizeitwirtschaft, aber auch an interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt.

„Dank der Unterstützung von zahlreichen Wolfsburger Partnerbetrieben und -institutionen konnten wir ein vielfältiges Erlebnisprogramm zusammenstellen, das zeigt, was unsere Stadt alles zu bieten hat“, sagt WMG- Geschäftsführer Jens Hofschröer. „Die Teilnahme steht jedem offen, der Interesse an Wolfsburgs Freizeiteinrichtungen hat.“

Botschafter für Wolfsburg

Seit 2008 organisiert die WMG ein spezielles Schulungsprogramm, ehemals bekannt unter dem Titel „Fit für Wolfsburg“, um die touristische Dienstleistungs- und Beratungsqualität in Wolfsburg zu fördern. Bis heute haben der WMG zufolge bereits mehr als 1000 Personen an den jeweils eintägigen Veranstaltungen teilgenommen und sich als „Botschafter für Wolfsburg“ ausbilden lassen. In Anlehnung an das seit 2022 von der WMG eingeführte kommunikative Gesamtkonzept der Tourismusdestination Wolfsburg „Wolfsburg erleben“ wurde die Veranstaltungsreihe inhaltlich neu ausgerichtet, an die thematischen Schwerpunkte des Erlebnisportals www.wolfsburg-erleben.de angelehnt und in „Wolfsburg erleben-Thementage“ umbenannt, heißt es seitens der WMG. Stephanie Möller, Mitarbeiterin im Tourismusmarketing im Bereich Marketing bei der WMG, führt weiter aus: „Wolfsburg präsentiert sich im Rahmen der Thementage als moderne und zukunftsorientierte, aber auch traditionsbewusste Stadt und stellt ihre vielfältigen, lebenswerten und grünen Ecken in den Fokus der Programme. Nur wer die Stärken und Vorzüge der Stadt kennt, kann diese auch weitertragen. Eine ganzheitliche Bewerbung der Destination mit all ihren Vorzügen und Alleinstellungsmerkmalen trägt maßgeblich zu einer langfristigen Imageaufwertung bei.“

Alle Angebote sind unter www.wolfsburg-erleben.de/thementage oder in der Tourist-Information im Wolfsburg-Store buchbar. Pro Thementag wird eine Teilnahmegebühr von 15 Euro pro Person (Ausnahme Fahrradtour 10 Euro pro Person) erhoben.

Das sind die einzelnen Veranstaltungen

Faszination Auto: 31. August, 10.45 bis 15.45 Uhr

Sportliches Wolfsburg: 7. September, 10 bis 15 Uhr

Grünes Wolfsburg: 14. September, 13 bis 16.45 Uhr

Historisches Wolfsburg: 21. September, 10 bis 15.30 Uhr

Theater & Bühne: 28. September, 10 bis 15 Uhr

Museen & Galerien: 5. Oktober, 11 bis 16 Uhr

