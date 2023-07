Wolfsburger Benefiz-Event für Kinderhilfsprojekte

Wolfsburg In diesem Jahr geht der komplette Erlös an die bundesweite Stiftung „It´s for Kids“. So lief die Veranstaltung.

Am Samstag tobten stumme Elfen und Waldgeister über den Sportplatz des VfR Eintracht Nord, Goofy und Mickey Mouse und Donald Duck gaben sich dort ebenfalls ein Stelldichein. Auf den Fußballfeldern kämpften E-und F-Jugend-Teams engagiert um den Ball. Und durch die Nordstadt brausten die „Quad-Kids“, eine motorisierte Charity-Organisation, mit dem Fahrtwind um die Wette. Selbstverständlich innerhalb der erlaubten Geschwindigkeit. Auf dem Sozius nahmen, gegen eine Spende, ihre jungen - manchmal auch älteren - Fahrgäste Platz. Es war wieder einmal „Kinderaugen-leuchten-lassen-Tag“. Das jährliche Benefiz-Event für die Jüngsten ging mit großer Resonanz über die Bühne. Ein vielfältiges Spektakel für die ganze Familie.

Erstmals beteiligten sich die Mitglieder des Vereins „Blaue Nase hilft“ an der Spendenaktion

Die Organisatoren Frank Jödicke, Daniel Berlemann sowie Mike Krause (VfR Eintracht Nord) und viele Helfer - 30 allein von Eintracht - hatten ein buntes Programm auf die Beine gebracht. Die Mühen wurden belohnt. Die Gäste reisten sogar von außerhalb an. Ester Jurado und ihre Tochter Leyla (11), sie waren im Internet auf die Veranstaltung aufmerksam geworden, kamen mit dem Zug aus Barsinghausen an. Sie waren sich angesichts des abwechslungsreichen Show- und Unterhaltungsprogramms rasch einig: „Das hat sich gelohnt.“ Erstmals beteiligten sich die Mitglieder des Vereins „Blaue Nase hilft“ an der Spendenaktion im Norden von Wolfsburg. Vorsitzender Roger Altenburg sagte über die Beteiligung seiner Organisation, die Familien mit schwer an Krebs erkrankten Kindern unterstützt: „Wir wissen um die Probleme und helfen, wo wir können.“ Er fügte hinzu: „Wir kommen auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder her.“

Für schwungvolle Unterhaltungseinlagen sorgten die jungen Tänzerinnen des VfR Eintracht Nord

Stammgäste mit Kamm und Schere sind die Barber Angels. Die Friseurinnen und Friseure, die als Haare schneidende Wohltäter durch ganz Europa reisen, sind von Anfang an mit von der Benefizpartie. Einer von ihnen, er nennt sich Freddy und kommt aus Kassel-Kaufungen, berichtete: „Heute Morgen haben schon Leute auf uns gewartet, denen wir letztes Jahr eine neue Frisur verpasst haben.“ Die Koordinatorin des Barber-Einsatzes, Kirstin Gesellnsetter (Kicky), hatte es sich trotz ihres Geburtstags am Sonnabend nicht nehmen lassen, nach Wolfsburg zu fahren, denn das sei Ehrensache. Beliebte Selfie-Motive waren, neben den Disney-Figuren, einmal mehr die filmischen Star-Wars-Charaktere von der „hellen und dunklen Seite der Macht“, denen nach eigenem Bekunden „Charity am Herzen liegt“. Die Mitglieder der German Garison, das sind die Bösen, und der Rebel Legion, das sind die Guten, zogen in ihren originalgetreuen Kostümen die Blicke der Großen und Kleinen auf sich. Für schwungvolle Unterhaltungseinlagen sorgten die jungen Tänzerinnen des VfR Eintracht Nord. Lena Kroll (14) erzählte: „Wir haben längere Zeit für diesen Auftritt geprobt. Es macht uns viel Spaß, vor allem, wenn viele Leute begeistert zusehen.“ Am Glücksrad auf der Kindermeile standen Bahar und Yasmin, beide 11 Jahre alt, während ihre Brüder beim Fußballturnier unter Leitung der „Eintrachtler“ Frank Weber und Emanuele Nuzzarello antraten. Was die Mädchen besonders toll fanden, waren die Feen, die überall, Sternenstaub streuend, herumschwirrten. Noch wird „Geld gezählt“, fest steht aber: In diesem Jahr geht der komplette Erlös an die bundesweite Stiftung „It´s for Kids“.

