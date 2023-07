Stadt Wolfsburg feiert Jubiläum der Städtepartnerschaften

Wolfsburg Wolfsburg feiert seine Städtepartnerschaften mit Marignane in Frankreich und Bielsko-Biała in Polen. So lief die Feier.

60 und 25 Jahre – so lange bestehen die Städtepartnerschaften mit Marignane in Frankreich beziehungsweise Bielsko-Biała in Polen. Dies nahm die Stadt Wolfsburg als Anlass für einen offiziellen Festakt mit Vertretern und Vertreterinnen beider Partnerstädte im Gartensaal von Schloss Wolfsburg am 1. Juli, teilt die Stadt mit. „Heute mehr denn je erleben wir, dass der Frieden in Europa keine Selbstverständlichkeit ist“, erklärt Oberbürgermeister Dennis Weilmann. „Städtepartnerschaften sind ein gutes Beispiel dafür, wie Bürgerinnen und Bürger die Integration Europas auf lokaler Ebene fördern und gestalten können. Frankreich und Polen sind zentrale Partner Deutschlands in der Europäischen Union. Auf internationaler und kommunaler Ebene stehen wir für Frieden ein und suchen nach gemeinsamen Lösungen.“

Symbol der Freundschaft

Neben Ansprachen von Oberbürgermeister Dennis Weilmann, Gérard Terrier, stellvertretender Delegierter der Stadt Marignane für Kultur und Partnerschaften sowie Jarosław Klimaszewski, Stadtpräsident der Stadt Bielsko-Biała, wurde der Festakt durch ein Trio aus Musikern und Musikerinnen aus Wolfsburg, Marignane und Bielsko-Biała gestaltet, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Bereits am Morgen des 1. Juli wurde durch Oberbürgermeister Dennis Weilmann und Stadtpräsident Jarosław Klimaszewski in der Autostadt ein besonderes Symbol der Freundschaft zwischen Wolfsburg und Bielsko-Biała enthüllt: Vor dem Zeithaus der Autostadt steht ab sofort ein Fiat 126p. Die Produktion des Fiat-Modells in Bielsko-Biała jährt sich nach Angaben der Stadt Wolfsburg 2023 zum 50. Mal. Die Leihgabe repräsentiere die besondere Verbundenheit beider Städte zur Automobilproduktion. Der Fiat 126p – mit Produktionsjahr 1990 – ist bis zum 15. Januar in der Autostadt zu sehen.

Während der Feierlichkeiten gab es Musik. Foto: regios24/Lars Landmann

Zum Hintergrund

Der Partnerschaftsvertrag mit Marignane wurde am 1. September 1963 von den damaligen Stadtoberhäuptern, Bürgermeister Laurens Deleuil aus Marignane sowie auf Wolfsburger Seite von Oberstadtdirektor Dr. Wolfgang Hesse und Bürgermeister Friedrich-Wilhelm Raddatz, im Rathaus in Marignane unterschrieben, teilt die Stadt Wolfsburg mit. Seitdem hätten die Bürger und Bürgerinnen von Marignane und Wolfsburg in unzähligen Begegnungen ein dichtes Netz von persönlichen Bindungen und zwischenmenschlichen Beziehungen geknüpft.

Der Partnerschaftsvertrag mit Bielsko-Biała wurde der Mitteilung zufolge am 27. Mai 1998 in Wolfsburg unterzeichnet. Unterzeichnende waren Stadtpräsidenten Zbigniew Leraczyk und der stellvertretende Vorsitzenden des Stadtrates Jerzy Balon auf Seite von Bielsko- Biała sowie Oberbürgermeisterin Ingrid Eckel und Oberstadtdirektor Rolf Schnellecke auf Wolfsburger Seite.

