Das schätzen Wolfsburger an ihrer Stadt

Wolfsburg feiert 85. Stadtgeburtstag: Das nehmen Wolfsburgerinnen und Wolfsburger zum Anlass, um ihre schönsten Geschichten zu erzählen.

Am Samstag sind de Wolfsburger Nachrichten bei der Info-Meile vertreten – mit einem tollen Gewinnspiel.

In Zusammenarbeit mit The Ritz Carlton Wolfsburg verlosen wir eine Übernachtung und vieles mehr.

Eine Stadt feiert Geburtstag. Und tausende Wolfsburgerinnen und Wolfsburger feiern mit. Anlässlich des 85. Stadtgeburtstags haben wir unsere Leserinnen und Leser gefragt: Was verbinden sie mit der Stadt? Wo sind ihre Lieblingsorte in Wolfsburg? Eines ist klar: Vielfalt wird in Wolfsburg gelebt, Natur wird in Wolfsburg genossen und Abwechslung ist in Wolfsburg gern gesehen.

„Die Stadt Wolfsburg hat uns sehr freundlich aufgenommen und war uns sehr hilfreich in vielen Bereichen. Wir haben hier ‚Wurzeln geschlagen‘, und das ist unser Zuhause. Eine absolute Multi-Kulti-Stadt“, schreibt Peter Wypich, der sich an ein Wolfsburger Erlebnis ganz besonders gern erinnert: „Nie vergessen werde ich den Gewinn der deutschen Fußball-Meisterschaft des VfL im Jahr 2009. Das kann man nicht beschreiben, das muss man erleben. Einfach nur fantastisch.“ Kein Wunder also, dass die VW-Arena einer seiner Lieblingsorte in Wolfsburg ist.

Der VfL Wolfsburg gehört auch bei Elisabeth Bebnowski zur Stadt dazu. Sie schreibt: „Deshalb sind mein Schulbesuch, das Erleben einer großen Liebe, das Ehrenamt, die Geburt der Kinder, der kulinarische Sternenglanz, der ICE nach Berlin, die Fußballvereine des VfL in der ersten Liga, die Autostadt, das Outlet sowie das Shoppen in der Fuzo viele Einzelerlebnisse, die für mich funkelnde Bausteine für mein ganz persönliches Lebenspuzzle darstellen.“

Viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger finden in der VW-Stadt ihre Liebe

Schon seit ihrer Kindheit leben auch Ulrich und Brigitte Rutzen in der nun 85-jährigen Stadt: „Wir wollten nie woanders leben“. Und weiter: „Die weltoffene und sehr grüne Stadt hat uns immer in allen ihren Facetten begeistert. In den 1970er-Jahren haben wir uns in Detmerode kennen und lieben gelernt und unsere erste Wohnung im Hochhaus Don Camillo im 21. Stock bezogen.“

Dass man in Wolfsburg die Liebe finden kann, beweist auch Quinto Provenziani, der seine Frau in der Eisdiele Olivier kennengelernt hat. „Mit Wolfsburg verbinde ich mein Leben. Ich bin 82 Jahre alt und lebe mittlerweile 61 Jahre in dieser Stadt. Wolfsburg ist für mich eine Stadt im Grünen, mit Dynamik und Kultur, ein Ort, der einem viel bietet.“ Durch die Stadt Wolfsburg, das Volkswagen-Werk und die IG Metall konnte er eine Skulptur erschaffen zur Erinnerung an die ersten Italiener, die in den 1960er-Jahren nach Wolfsburg gekommen sind. „Darauf bin ich stolz“, sagt Provenziani.

Allersee und Schillerteich: Diese Erholungsgebiete sind in Wolfsburg beliebt

Sabine Binders Lieblingsort hingegen ist der Allersee, „wo ich an warmen Sommertagen fast täglich schwimmen gehe oder alternativ im VW-Bad“. Auch das Hasselbachtal ist einer Binders Lieblingsorte. So auch bei Christina Werner und ihrer Familie: „Unser Sohn liebt klassische Musik. Gemeinsam waren wir in der Autostadt bei einem Auftritt vom Kaiser-Quartett. Seither machen wir es uns im Hasselbachtal gemütlich, machen eine Radtour zu unserer Lieblingsbank und hören hier unsere Lieblingsmusik. Die schönste Erholung und Exklusiv-Zeit für unseren Sohn.“

Gabriele Döring erinnert sich noch gern an ihre Kindheit zurück. Damals war sie oft am Schillerteich und hat mit ihrer Familie die Enten gefüttert. „Ich bin im Stadtteil Hellwinkel aufgewachsen. Der Weg am Schillerteich entlang führte uns jeden Sonntag zur Christophorus-Kirche. Außerdem war es später mein Schulweg zum Ratsgymnasium mit dem Fahrrad“, berichtet sie.

Das Programm beim Stadtgeburtstag Freitag, 30. Juni: Bis 21 Uhr: Late-Night-Shopping Planetarium

17 Uhr: Gottesdienst von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Brawo-City-Bühne am Nordkopf

17.30-18.30 Uhr: DJ

18.30-19.30 Uhr: Philharmonic Volkswagen Orchestra

20.30-22.30 Uhr: One Night With Abba Städtische Galerie

18-24 Uhr: Kunstausstellung & Performance „We care“



Scharoun-Theater

18 Uhr: Empfang für geladene Gäste Samstag, 1. Juli: Programmhighlights:

10-16 Uhr: Akku-Racer (Ort: Vorplatz Phaeno)

11-17 Uhr: Ehrenamtsbörse (Ort: Mittlere Porschestraße)

11-18 Uhr: Info-Meile (Ort: Mittlere Porschestraße)

ab 9 Uhr: Volkswagen-Classic-Tour 2023

ab 20.30 Uhr: Sportfreunde Stiller (Ort: Brawo-City-Bühne)

21-5 Uhr: Aftershow-Partys (Orte: Hallenbad und Congress-Park)



Hugo-Bork-Platz

11 Uhr: Eröffnung durch Oberbürgermeister Dennis Weilmann

11-14 Uhr: Jazz & more mit Saratoga Seven

15.30-15.45 Uhr: Poledance und Aerial-Hoop-Akrobatik von Cheesy Heaven

17-19.15 Uhr: XXXLutz Band



Bühne südliche Porschestraße

11.30-12.30 Uhr: Doubassin Sanogo und Wapani

13-13.30 Uhr: Chor Tendenz Positiv

14-14.30 Uhr: Folkloregruppe U Carrettu u.a.

15-15.30 Uhr: Tanzgruppe Only Ladies Wolfsburg

16-17 Uhr: Maritimer Chor Wolfsburg e.V.

17.30-18 Uhr: Tanz und Cheerleading des MTV Vorsfelde



Brawo-City-Bühne am Nordkopf

19.15 Uhr: Singer-Songwriterin Shitney Beers

ab 20.30 Uhr: Sportfreunde Stiller



Hallenbad Wolfsburg

9.30-10.30 Uhr: Kollektive Sporteinheit

11-12.30 Uhr: Impulsvortag „Be silent“

13-15 Uhr: Gemeinschaftliches Picknick

15.30-17.30 Uhr: Podiumsdiskussion zu Aktivismus

18-19.30 Uhr: Gesellschaftskritisches Improvisationstheater Planetarium Wolfsburg

20-24 Uhr: Pentatonic Permutations live at the Planetarium Mittlere Porschestraße - Walking Act

13-17 Uhr: Dixie Heroes - Marching Band im Quintett Sonntag, 2. Juli: Hugo-Bork-Platz

ab 10 Uhr: Bürgerfrühstück

10-11.30 Uhr: Stadtwerke Orchester

12-15 Uhr: Brazzo Brazzone



Jugendhaus Ost

16-17.30 Uhr: Lesung Vera Strauch mit ihrem Buch „Unbequem“

18-19.30 Uhr: Reflektion zum Festival

20-22 Uhr: Kinovorführung „Triangle of Sadness“, Delphin Palast Wolfsburg



Stadtwald

11-13 Uhr: Waldbaden im Hasselbachtal

Geburtstags-Gewinnspiel in Kooperation mit The Ritz Carlton

Orte, Momente, Menschen und Geschichten, die verbinden. Und auch der Stadtgeburtstag, ein großes Fest am Wochenende, wird vielen Menschen in Erinnerung bleiben. Viele Momente werden mit Schnappschüssen festgehalten. Ganz gleich ob für das persönliche Fotoalbum zuhause oder für den eigenen Instagram-Account. Auch wir von den Wolfsburger Nachrichten werden beim Stadtgeburtstag dabei sein und hoffentlich viele Bilder auf Instagram sehen, denn: Am Samstag, 1. Juli, verwandelt sich die Porschestraße in eine Infomeile. Auch wir sind mit einem Stand und einer coolen Fotowand gegenüber von C&A vor Ort und haben sogar ein cooles Gewinnspiel mit im Gepäck.

Beim Stadtgeburtstag-Gewinnspiel gibt es eine Übernachtung im Hotel The Ritz Carlton in Wolfsburg zu gewinnen. Foto: Michael Uhmeyer / regios24

Zu gewinnen gibt es eine Übernachtung und Frühstück für zwei Personen im The Ritz-Carlton Wolfsburg direkt am Hafenbecken des Mittellandkanals gelegen. Außerdem können Sie eine Tagesnutzung im Spa für zwei Personen gewinnen. Der dritte Preis ist ein 4-Gang-Menü inklusive Weinbegleitung für zwei Personen.

Und so können Sie teilnehmen:

1. Machen Sie ein Foto von sich und/oder Ihren Freunden vor unserer Fotowand 2. Posten Sie das Foto als Story oder Beitrag auf Ihrem Instagram-Account 3. Verlinken Sie @wolfsburger_nachrichten und @ritzcarltonwolfsbrug 4. Folgen Sie beiden Accounts.

Das Gewinnspiel endet am Sonntag, 2. Juli, um 10 Uhr.

Neben der Fotowand gibt es weitere tolle Attraktionen für Groß und Klein. So können sich die Kids auf Luftballons freuen oder eine Fußballkünstlerin bestaunen. Auch das Servicecenter in der Porschestraße hat geöffnet. Dort können Kunstbegeisterte Werke der Künstler Jens Heinrich und Benjamin Heidersberger erwerben.

